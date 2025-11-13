రక్షిత మంగళం పేట అటవీ భూముల ఆక్రమణ.. పెద్దిరెడ్డికి సంబంధం.. పవన్ సీరియస్
తూర్పు కనుమల్లోని రక్షిత మంగళం పేట అటవీ భూముల్లో 76.74 ఎకరాల అక్రమ ఆక్రమణను ప్రత్యేక వైమానిక సర్వేలో వెల్లడైంది. దీనికి మాజీ అటవీ మంత్రి, సీనియర్ నాయకుడు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డితో సంబంధం ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆ స్థలాన్ని సందర్శించి, ఉల్లంఘనలను అంచనా వేసి, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, క్యాబినెట్ మంత్రులకు వివరించారు.
ఆక్రమణలపై సమగ్ర దర్యాప్తునకు ఆయన వెంటనే ఆదేశించారు. అటవీ భూమి ఆక్రమణదారులందరి పేర్లను శాఖ వెబ్సైట్లో ప్రచురించాలని, ఆక్రమణ ఎంతవరకు ఉందో, ప్రతి వ్యక్తిపై ఉన్న కేసుల స్థితిని కూడా వెల్లడించాలని పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులను ఆదేశించారు.
అటవీ భూ ఆక్రమణలో పాల్గొన్న ఎవరిపైనైనా మినహాయింపు లేకుండా కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. భూ రికార్డులలోని వ్యత్యాసాలపై సమగ్ర దర్యాప్తుకు ఆదేశించారు. విజిలెన్స్ నివేదికలు, న్యాయ నిపుణుల మార్గదర్శకత్వం ఆధారంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అవకతవకలను నివారించడానికి పూర్తి పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి అన్ని భూ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేయాలని డిప్యూటీ సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
అటవీ భూములు జాతీయ ఆస్తులని, అటవీ చట్టాలను ఆక్రమించిన, దుర్వినియోగం చేసిన లేదా ఉల్లంఘించిన ఎవరైనా హోదాతో సంబంధం లేకుండా జవాబుదారీగా ఉంటారని డిప్యూటీ సీఎం హెచ్చరించారు. రక్షిత అటవీ ప్రాంతాలు లేదా వన్యప్రాణుల మండలాలను ఆక్రమించడాన్ని ప్రభుత్వం సహించదని తెలిపారు.