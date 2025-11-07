శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (14:49 IST)

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, నారా లోకేష్‌ను కలిసిన మిథాలీ రాజ్, శ్రీ చరణి (video)

Chandra Babu_Charani
Chandra Babu_Charani
2025 మహిళా క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ విజేత జట్టు సభ్యురాలు ఎన్ శ్రీ చరణిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం అభినందించారు. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్‌తో కలిసి, చరణి ముఖ్యమంత్రిని ఆయన క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిశారు. 
 
మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలుచుకున్నందుకు శ్రీ చరణిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ అభినందించారని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం (సీఎఎవో) నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఉమెన్, ఆంధ్ర మహిళా క్రికెట్ జట్లకు కూడా ఆడే ఈ స్లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆర్థోడాక్స్ బౌలర్ తన ప్రపంచ కప్ విజయ అనుభవాన్ని సీఎంతో పంచుకున్నారు.
 
మహిళల ప్రపంచ కప్ గెలవడం ద్వారా భారత మహిళల సామర్థ్యం నిరూపించబడింది. భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు మహిళా క్రీడాకారులకు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచిందని సీఎం విడుదలలో తెలిపారు. ఆదివారం నవీ ముంబైలో జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను 52 పరుగుల తేడాతో ఓడించి ఆ జట్టు తన తొలి ప్రపంచ ట్రోఫీ-50 ఓవర్ల ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుంది. 
Chandra babu_Charani_Mithali_Lokesh
Chandra babu_Charani_Mithali_Lokesh
 
అంతకుముందు, కడపలో జన్మించిన ఈ క్రికెటర్‌ను గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) అధ్యక్షుడు కె. శివనాథ్, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, ఇతరులు స్వాగతించారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలి.. ఆ విషయంలో ఈసీ మౌనం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్

జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలి.. ఆ విషయంలో ఈసీ మౌనం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో నవంబర్ 11న జరిగే ఉప ఎన్నికకు స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు భారత ఎన్నికల కమిషన్‌ను కేంద్ర భద్రతా దళాలను మోహరించాలని బీఆర్ఎస్ గురువారం డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్ర పోలీసులు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారని, పోలీసులు ఎన్నికలను పారదర్శకంగా జరుపుతారనే నమ్మకం లేదని బీఆర్ఎస్ ఆరోపించింది.

Gold: రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం ఆటోలో మర్చిపోయిన దంపతులు, ఏం జరిగింది?

Gold: రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం ఆటోలో మర్చిపోయిన దంపతులు, ఏం జరిగింది?నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలిచాడు ఆ ఆటోడ్రైవర్. తన ఆటోలో రూ. 15 లక్షల విలువ చేసే బంగారం హారం దంపతులు మర్చిపోతే... దాన్ని పోలీసులకు అప్పగించి తన నిజాయితీని చాటుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విజయవాడలో ఆటో నడపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు చంద్రశేఖర్. శుక్రవారం ఉదయం వేళ నంద్యాలకు చెందిన సూర్య, లక్ష్మి దంపతులు ఓ వివాహానికి హాజరై మారుతీ నగర్ నుంచి బస్టాండుకి వెళ్లే హడావుడిలో బంగారు నగలు వున్న బ్యాగును ఆటోలో మర్చిపోయి ఆటో దిగి వెళ్లిపోయారు.

చీమలంటే భయం చచ్చిపోతున్నా.. పాప జాగ్రత్త.. అన్నవరం, తిరుపతికి 1116, ఎల్లమ్మకు ఒడిబియ్యం

చీమలంటే భయం చచ్చిపోతున్నా.. పాప జాగ్రత్త.. అన్నవరం, తిరుపతికి 1116, ఎల్లమ్మకు ఒడిబియ్యంచిన్న చిన్న విషయాలకే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడే వారు ఎక్కువవుతున్నారు. దెయ్యాన్నో లేక వన్య మృగాలను చూసి చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఓ మహిళకు చీమలంటే భయం. ఆ చీమల భయానికి ఈ లోకాన్ని వదలి తిరిగి రాని లోకాలకు చేరుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాలకు చెందిన 25 ఏళ్ల మనీషాకు మూడేళ్ల క్రితం శ్రీకాంత్‌ అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. వీరికి అంబిక అనే మూడేళ్ల కూతురు కూడా ఉంది. ఉద్యోగ రీత్యా శ్రీకాంత్, మనీషా రెండున్నర ఏళ్ల క్రితం సంగారెడ్డి జిల్లా, అమీన్‌పూర్ పరిధిలోని నవ్యా హోమ్స్‌కు షిఫ్ట్ అయ్యారు.

బార్బర్ షాపులో వ్యక్తికి మెడ తిప్పుతూ మసాజ్, పక్షవాతం వచ్చేస్తుందా? (video)

బార్బర్ షాపులో వ్యక్తికి మెడ తిప్పుతూ మసాజ్, పక్షవాతం వచ్చేస్తుందా? (video)సుశిక్షితులైన వారితో కాకుండా ఎవరుబడితే వారితో మర్దన చేయించుకున్నా, లేదంటే వళ్లు నొప్పులుగా వున్నాయనో, మెడ నొప్పిగా వుందనో కాస్త నొక్కమని చెబితే తేడా వస్తుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధింది ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. బార్బర్ షాపుకి వచ్చిన వ్యక్తి చాలా సరదాగా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. క్షురకుడు ముందుగా అతడి చేతులు నొక్కాడు. ఆ తర్వాత మెడను పట్టుకుని ఒక్కసారిగా గబుక్కున తిప్పాడు. ఆ వ్యక్తి కాస్త అసౌకర్యానికి గురయ్యాడు. ఇంతలో మళ్లీ గట్టిగా మరోసారి మెడను పట్టుకుని మరోవైపు తిప్పాడు. అంతే... ఆ వ్యక్తి చేయి, కాలు, మూతి వంకర్లు తిరుగుతూ పక్షవాతానికి గురై మాట పడిపోయింది.

Vande Mataram: వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవం.. అమిత్ షా, పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే?

Vande Mataram: వందేమాతరం 150వ వార్షికోత్సవం.. అమిత్ షా, పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే?వందేమాతరం కేవలం పదాల సమాహారం కాదు, అది భారతదేశ ఆత్మ స్వరం అని, ఈ ఐకానిక్ జాతీయ గీతం 150వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో దేశాన్ని ఏకం చేయడంలో ఈ పాట చారిత్రాత్మక పాత్ర పోషించిందని, నేటికీ యువతలో గర్వం, దేశభక్తిని ప్రేరేపిస్తుందని అమిత్ షా ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో అన్నారు.

Katrina Kaif : మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్.. అభినందనల వెల్లువ

Katrina Kaif : మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన కత్రినా కైఫ్.. అభినందనల వెల్లువబాలీవుడ్ స్టార్ జంట విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ శుక్రవారం తమ మొదటి బిడ్డను స్వాగతించారు. ఈ దంపతులకు మగబిడ్డ పుట్టాడు. విక్కీ-కత్రినా తమ కొడుకు రాకను సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. దీంతో కత్రినా, విక్కీ కౌశల్‌ తల్లిదండ్రులు కావడంతో వారికి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మనీష్ మల్హోత్రా, ఉపాసన కామినేని కొణిదెలా, నేహా ధూపియా, హుమా ఖురేషి, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, లారా భూపతి, అర్జున్ కపూర్, గుణీత్ మోంగా, శ్రేయా ఘోషల్ వంటి వారు సహా అభినందన సందేశాలను పోస్ట్ చేశారు. పెళ్లయిన నాలుగేళ్లకు తల్లిదండ్రులుగా మారిన ఈ జంటకు అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

The Girlfriend Review : రష్మిక మందన్నా నటించిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రివ్యూ

The Girlfriend Review : రష్మిక మందన్నా నటించిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రివ్యూది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ అనేది టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్‌లో చిక్కుకుని దాన్నుంచి బయటపడలేక నలిగిపోయిన భూమాదేవి కథే ఈ చిత్రం తనని తానుగా స్వీకరించని బంధం నుంచి.. ఆ బంధీఖానా నుంచి ఆ యువతి ఎలా బయటపడిందాని పర్యావసనాలు అనేవి తాను కాలేజీ హాస్టల్ లో వుండే రోజుల్లో జరిగిన కథగా దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. కరోనా టైంలో ఓటీటీ కోసం రాసుకుంటే థియేట్రికల్ కథ అని అల్లు అరవింద్ అప్పటినుంచి ఆపి ఎట్టకేలకు 2025, నవంబర్ 7న విడుదల చేయించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Chikiri Chikiri: మొన్న చిరుత ఓసోసి రాకాసికి.. నేడు చికిరి చికిరికి స్టెప్పులేసిన మహిళ (video)

Chikiri Chikiri: మొన్న చిరుత ఓసోసి రాకాసికి.. నేడు చికిరి చికిరికి స్టెప్పులేసిన మహిళ (video)గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తొలి చిత్రం చిరుతలోని ఓసోసి రాకాసి పాటకు ఓ మహిళ చేసిన డ్యాన్స్ తాలూకూ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఓ పెళ్లి వేడుకలో ఆమె వేసిన స్టెప్పులు, చూపించిన ఎనర్జీ, గ్రేస్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. మెగా అభిమానులు కూడా ఆమె పర్ఫార్మెన్స్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ వీడియోను విస్తృతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఓసోసి రాకాసికి స్టెప్పులేసిన సదరు మహిళ చెర్రీ తాజా స్టెప్పులను ఇరగ దీసింది. తాజాగా చికిరి చికిరి పాటకు చెర్రీ వేసిన స్టెప్పును ఇట్టే కాపీ కొట్టి డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ వీడియో కూడా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Vijay and Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహం ఎప్పుడో తెలుసా?

Vijay and Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహం ఎప్పుడో తెలుసా?టాలీవుడ్ ప్రేమ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న అక్టోబర్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అక్టోబర్‌లో వీరిద్దరూ ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని, దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారని తెలుస్తోంది. తన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు, రష్మిక సిగ్గుపడుతూ తన నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని ప్రదర్శిస్తూ కనిపించింది. అయితే వీరి పెళ్లి భాజాలు ఎప్పుడు మోగుతాయని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం భర్తతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వుంది. టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్ అగర్వాల్ సినిమా షూటింగ్‌ల నుండి కాస్త విరామం తీసుకుని, సెలవులను ఆస్వాదిస్తోంది. ఆమె ఇటీవల తన భర్త గౌతమ్ కిచ్‌లుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాలోని సుందరమైన యారా వ్యాలీకి వెళ్లింది.
