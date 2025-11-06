గురువారం, 6 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి

Zimbabwe cricketer: జింబాబ్వే క్రికెటర్ సీన్ విలియమ్స్‌పై జీవితకాల నిషేధం.. ఎందుకో తెలుసా?

Sean Williams
డబ్బు, కీర్తితో అనేక వ్యసనాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చాలామంది వ్యక్తులు అలాంటి కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది కొన్ని వ్యసనాలకు బానిసగా మారిపోతున్నారు. జింబాబ్వే క్రికెటర్ సీన్ విలియమ్స్ విషయంలో కూడా అంతే. జింబాబ్వే క్రికెట్ ఆల్-టైమ్ గ్రేటెస్ట్ క్రికెటర్లలో సీన్ విలియమ్స్ ఒకరు. 
 
గతంలో అనేకసార్లు వారిని క్లిష్ట పరిస్థితుల నుండి జట్టును గట్టెక్కించిన ఖ్యాతి అతనికి ఉంది. అయితే, ఈ సీనియర్ క్రికెటర్ ఇప్పుడు తన మాదకద్రవ్య వ్యసనం సమస్యలను బహిరంగంగా అంగీకరించాడు. ఇది అతని కెరీర్‌ను త్వరగా కోల్పోయేలా చేసింది. ఐసిసి యాంటీ డోపింగ్ విధానాల కారణంగా సీన్ విలియమ్స్ ప్రపంచ కప్ అర్హత రౌండ్ నుండి వైదొలిగినట్లు సమాచారం. 
 
విలియమ్స్ మాదకద్రవ్య వ్యసనం కారణంగా ప్రపంచ కప్‌కు ఎంపిక కాకపోయి వుండవచ్చునని టాక్ వస్తోంది. ఈ వ్యవహారం బయటపడటంతో, భవిష్యత్తులో సీన్ విలియమ్స్‌ను ఏ ఫార్మాట్‌లోనూ ఎంపిక చేయబోమని జింబాబ్వే క్రికెట్ తెలియజేసింది. 39 ఏళ్ల క్రికెటర్ త్వరలో పునరావాసం పొందబోతున్నాడని, భవిష్యత్తులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భాగం కాకపోవచ్చునని తేలింది.

Naipunyam Portal: 2029 నాటికి యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలి.. నారా లోకేష్

Naipunyam Portal: 2029 నాటికి యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలి.. నారా లోకేష్ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సాంకేతికతను భేష్‌గా ఉపయోగించుకుంది. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో, పౌరులకు సాయం చేయడానికి దానిని సమర్థవంతంగా ఎలా వాడాలో దేశానికే స్ఫూర్తిగా మారుతోంది. రాష్ట్రం ఇప్పటికే రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్, వివిధ పౌర సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. ఇంతలో, ఐటీ మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రి నారా లోకేష్ 2029 నాటికి యువతకు 20 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించాలనే ప్రతిష్టాత్మక వాగ్ధానాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్

ChandraBabu: నాలుగు గంటలే నిద్రపోయే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు.. ఫాలో అవుతున్న నారా లోకేష్ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసి పనిచేసిన అనేక మంది ఉన్నత అధికారులు, ప్రభుత్వ అధికారులు ఆయనను భారతదేశంలో అత్యంత చురుకైన, కష్టపడి పనిచేసే ముఖ్యమంత్రిగా కొనియాడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి ఆర్‌సి సిన్హా చంద్రబాబు అసాధారణమైన అధిక పనితీరు షెడ్యూల్ గురించి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సమయంలో చంద్రబాబుతో కలిసి పనిచేసిన సిన్హా, బాబు పాలన, నాయకత్వం విషయానికి వస్తే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఒక సంపూర్ణ యంత్రం అని వెల్లడించారు.

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభం

నవంబర్ 8న నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ప్రారంభందేశంలోని ఆధునిక రైలు మౌలిక సదుపాయాలను విస్తరించే దిశగా నవంబర్ 8న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వారణాసిని సందర్శించి నాలుగు కొత్త వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను ప్రారంభిస్తారు. ప్రపంచ స్థాయి రైల్వే సేవల ద్వారా పౌరులకు సులభమైన, వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందించాలనే ప్రధానమంత్రి దార్శనికతను సాకారం చేయడంలో ఈ జెండా ఊపడం మరో మైలురాయి అని అధికారి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?

2027 Jagan Padayatra: 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు ప్లాన్ చేస్తున్నారా?వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరో పెద్ద ప్లాన్ చేస్తున్నారు. తదుపరి ఎన్నికలకు రెండేళ్ల ముందు, 2027లో జగన్ కొత్త పాదయాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని అన్నారు. 2024 ఓటమి తర్వాత ఈ పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్సీపీని తిరిగి జీవం పోయగలదని పార్టీ నాయకులు ఆశిస్తున్నారు. జగన్ తన ప్రసిద్ధ ప్రజా సంకల్ప యాత్రను ముగించి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది. ఇది నవంబర్ 6, 2017న ఇడుపులపాయలోని వైఎస్ఆర్ ఘాట్ వద్ద ప్రారంభమై జనవరి 2019లో ఇచ్చాపురంలో ముగిసింది.

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)

Lizard: వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో బంగారు, వెండి ప్రతిమలు మాయం (video)కాంచీపురంలోని ప్రసిద్ధ వరదరాజ పెరుమాళ్ ఆలయంలో పురాతన బంగారు, వెండి బల్లి ఫలకాలను తొలగించి కొత్త వాటిని ఏర్పాటు చేశారనే ఆరోపణలతో వివాదం చెలరేగింది. ఆలయంలో జరుగుతున్న పునరుద్ధరణ పనుల సమయంలో, భక్తులు పవిత్రంగా భావించే అసలు ఫలకాలను మార్చారని, దీనితో శ్రీరంగం రంగరాజ నరసింహ ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదుపై చర్య తీసుకుని, ఐడల్ వింగ్ సీఐడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం భర్తతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వుంది. టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్ అగర్వాల్ సినిమా షూటింగ్‌ల నుండి కాస్త విరామం తీసుకుని, సెలవులను ఆస్వాదిస్తోంది. ఆమె ఇటీవల తన భర్త గౌతమ్ కిచ్‌లుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాలోని సుందరమైన యారా వ్యాలీకి వెళ్లింది.

Dil Raju: లివ్ ఇన్ రిలేషన్.. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్య : దిల్ రాజు

Dil Raju: లివ్ ఇన్ రిలేషన్.. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్య : దిల్ రాజుకల్యాణ్ ప్రాప్తిరస్తు అని వినేవాళ్లం, ఇప్పుడు సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అని వింటున్నాం. లివ్ ఇన్ రిలేషన్, పెళ్లి సులువు అయ్యింది. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్యగా మారుతోంది. అందుకే ఈ సినిమాకు ఈ టైటిల్ పెట్టుకున్నారు. హీరో హీరోయిన్స్ విక్రాంత్, చాందినీ, ప్రొడ్యూసర్స్ మధుర శ్రీధర్, హరి ప్రసాద్, డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డికి ఆల్ ది బెస్ట్. ఇందాక ఈ టీమ్ తో చెబుతున్నా అని ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు అన్నారు.

ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో ప్రీమియర్లకి అద్భుతమైన స్పందన : తిరువీర్

ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో ప్రీమియర్లకి అద్భుతమైన స్పందన : తిరువీర్తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో సినిమాను సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి సంయుక్తంగా 7PM ప్రొడక్షన్స్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించగా, కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రం నవంబర్ 7 న గ్రాండ్ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు.

Vishwak Sen.: విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ థియేటర్ డేట్ ఫిక్స్

Vishwak Sen.: విశ్వక్ సేన్.. ఫంకీ థియేటర్ డేట్ ఫిక్స్కథానాయకుడు విశ్వక్ సేన్, దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫంకీ. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకులు ఇచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనతో ఉత్సాహంలో ఉన్న 'ఫంకీ' చిత్ర బృందం, ఈ సినిమాను 2026 ఏప్రిల్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించింది.

Pre-Wedding Show Review: హాయిగా నవ్వుకునేలా ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. మూవీ రివ్యూ

Pre-Wedding Show Review: హాయిగా నవ్వుకునేలా ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో.. మూవీ రివ్యూరమేష్ (తిరువీర్) శ్రీకాకుళంలోని ఓ గ్రామంలో ఫోటో స్టూడియో నడుపుతూ ఉంటాడు. ఊర్లో జరిగే పెళ్లిళ్లు, పేరంటాలు, ఫంక్షన్లకు ఫోటోలు తీస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో పంచాయితీ ఆఫీసులో పనిచేసే హేమ (టీనా శ్రావ్య)ను ప్రేమిస్తాడు. ఇదిలా వుండగా, ఆ ఊరిలో పలుకుబడి వున్న ఆనంద్‌కి సౌందర్య తో పెళ్లి ఫిక్స్ అవుతుంది. ట్రెండ్‌కి తగ్గట్టుగా నూ మండలంలో పెద్ద పేరు కోసమని గ్రాండ్ గా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్‌ చేయాలని రమేష్ కు పని అప్పగిస్తాడు ఆనంద్.
