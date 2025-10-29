బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025 (16:36 IST)

భారత మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్‌కు మంత్రిపదవి

azaruddin
భారత మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి దక్కింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన మంత్రివర్గాన్ని ఈ నెల 31వ తేదీన విస్తరించనున్నారు. ఇందులో అజారుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవిని కేటాయించారు. దీంతో అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు పార్టీ వర్గాలు సమాచారం. రాష్ట్రమంత్రి వర్గ విస్తరణకు పచ్చ జెండా ఊపినట్టు సమాచారం.
 
అయితే, ఈ మంత్రివర్గం విస్తరణ తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన కాంగ్రెస్ నేతల్లో ఎలాంటి చిచ్చు రేపుతుందో వేచి చూడాల్సివుంది. మంత్రి పదవి కోసం ఇప్పటికే సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి గట్టిగా పట్టుబట్టారు. పైగా, తన అన్న కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డికి ఇచ్చిన మంత్రిపదవితో తనకు సంబంధం లేదని తనకు మంత్రిపదవి ఇవ్వాల్సిందేనంటూ ఆయన బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యానిస్తున్న విషయం తెల్సిందే.  

Bullet Train To Amaravati: అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు.. రూ.33వేల కోట్ల ఖర్చు

Bullet Train To Amaravati: అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు.. రూ.33వేల కోట్ల ఖర్చుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులను సమీక్షించి, వాటిని త్వరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటికీ కలిపి దాదాపు రూ.33,630 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. భూసేకరణ, నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని సీఎం బాబు హామీ ఇచ్చారు.

మొంథా ఎఫెక్ట్: భారీ వర్షాలు అవుసలికుంట వాగు దాటిన కారు.. కారులో వున్న వారికి ఏమైంది? (video)

మొంథా ఎఫెక్ట్: భారీ వర్షాలు అవుసలికుంట వాగు దాటిన కారు.. కారులో వున్న వారికి ఏమైంది? (video)నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా లింగాల మండలం అవుసలికుంట- అంబటిపల్లి గ్రామాల మధ్య వాగు దాటేందుకు ప్రయత్నించి కారు చిక్కుకుపోయింది. కారులో చిక్కుకుపోయిన వారిని జేసీబీ సాయంతో అధికారులు కాపాడుతున్నారు. కారులో ఎంతమంది వున్నారు ఏంటి సంగతి.. కారులోని వారికి ఏమైంది అంటూ స్థానికులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. వాగులో వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న సమయంలో ఇలా కారులో ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అంటూ అధికారులు మండిపడుతున్నారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, షాకింగ్ విజువల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలంగాణలో 16 జిల్లాలు వరద ముప్పు హెచ్చరిక

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలంగాణలో 16 జిల్లాలు వరద ముప్పు హెచ్చరికమొంథా తుఫాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తీరందాటినప్పటికీ దాని ప్రభావం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అనేక జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ కుంభవృష్టి కారణంగా తెలంగాణాలో 16 జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ వరద ముప్పుపొంచివున్న జిల్లాల్లో ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, కరీంనగర్‌, సిద్దిపేట, వరంగల్‌, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్‌, మెదక్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, పెద్దపల్లి జిల్లాలు ఉన్నాయి.

పౌరసత్వం సవరణ చట్టం చేస్తే కాళ్లు విరగ్గొడతా : బీజేపీ ఎంపీ హెచ్చరిక

పౌరసత్వం సవరణ చట్టం చేస్తే కాళ్లు విరగ్గొడతా : బీజేపీ ఎంపీ హెచ్చరికవెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన బీజేపీ ఎంపీ హకీమ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో పౌరసత్వం సవరణ చట్టం చేస్తే మాత్రం కాళ్ళు విరగ్గొడతానని హెచ్చరించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌) పేరుతో భారతీయ జనతా పార్టీ, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కలిసి పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి మార్గం సగుమమం చేస్తే ప్రతిఘటన తప్పదని ఆయన అన్నారు.

రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నెమలి, దాని ఈకలు పీక్కునేందుకు ఎగబడ్డ జనం (video)

రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన నెమలి, దాని ఈకలు పీక్కునేందుకు ఎగబడ్డ జనం (video)ఓ నెమలి రోడ్డు దాటుతుండగా ఓ బైకర్ వేగంగా వచ్చి దానిపైన ఎక్కించేసాడు. దాంతో అది తీవ్ర గాయాలతో గిలగిల కొట్టుకుని రోడ్డుపై పడిపోయింది. ఆ నెమలి బ్రతికే వుందా లేదా అని కూడా చూడకుండా అలా పడిపోయిన నెమలి ఈకలను పీక్కునేందుకు రోడ్డుపై వెళ్లేవారు ఎగబడ్డారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ పక్షి అలా పడిపోతే, కనీసం మానవత్వం లేకుండా నెమలి పింఛాలను పీక్కునేందుకు జనం ఎగబడటం వారి క్రూరత్వాన్ని చూపిస్తోందంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

Watch More Videos

మెగాస్టార్ చిత్రంలో అవకాశం వచ్చిందా? మాళవికా మోహనన్

మెగాస్టార్ చిత్రంలో అవకాశం వచ్చిందా? మాళవికా మోహనన్మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించే కొత్త మూవీలో తనను హీరోయిన్‌గా ఎంపిక చేసినట్టు జరుగుతున్న ప్రచారంపై మలయాళ భామ, కథానాయిక మాళవికా మోహనన్ స్పందించారు. అలాంటి అవకాశం వస్తే ఎగిరి గంతేస్తానన్నారు. సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నది అంతా కేవలం రూమర్స్ మాత్రమేనని ఆమె పేర్కొన్నారు.

Janviswaroop: మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్విస్వరూప్ నటిగా ఎంట్రీ సిద్ధం

Janviswaroop: మహేష్ బాబు మేనకోడలు జాన్విస్వరూప్ నటిగా ఎంట్రీ సిద్ధంహీరోయిన్ గా వారసత్వాన్ని నిలిపేందుకు వెలుగులోకి వస్తోంది జాన్విస్వరూప్. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవరాలు మరియు మంజుల ఘట్టమనేని కుమార్తె జాన్విస్వరూప్. త్వరలో పెద్ద తెరపైకి అడుగుపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. నేడు జాన్వి స్వరూప్ ఘట్టమనేనికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అందమైన పొటోలను విడుదల చేశారు. తను నటనతోపాటు డాన్స్ లో కూడా శిక్షణ తీసుకుని వెండితెరపై రావడానికి అర్హత సంపాదించుకుంది.

Naveen Chandra: అప్పుడు అరవింద సమేత - ఇప్పుడు మాస్ జాతర : నవీన్ చంద్ర

Naveen Chandra: అప్పుడు అరవింద సమేత - ఇప్పుడు మాస్ జాతర : నవీన్ చంద్రమాస్ మహారాజా రవితేజ చిత్రం మాస్ జాతర. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. భాను భోగవరపు ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. రవితేజ, శ్రీలీల, నవీన్ చంద్ర ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రానికి భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. అక్టోబర్ 31వ తేదీ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఇందులో ప్రతినాయకుడిగా నటించిన నవీన్ చంద్ర ఇలా మాట్లాడారు.

Suriya: రజినీకాంత్, అమితాబ్ బచ్చన్ లా వినోదాన్ని పంచగల హీరో రవితేజ: సూర్య

Suriya: రజినీకాంత్, అమితాబ్ బచ్చన్ లా వినోదాన్ని పంచగల హీరో రవితేజ: సూర్యరవితేజ అభిమానులను, నా అభిమానులను ఇలా చూడటం ఆనందంగా ఉంది. అభిమానుల మధ్యలో జరిగే ఇలాంటి వేడుకకు హాజరవ్వడం నాకిష్టం. నన్ను ఆహ్వానించిన నాగవంశీ కి కృతఙ్ఞతలు. రవితేజ తో నాది 20 ఏళ్ళ అనుబంధం. ఈ రోజు ఒక ఫ్యాన్ బాయ్ లా మాట్లాడుతున్నాను. ఆయన పేరు వింటేనే ఆనందం కలుగుతుంది.. అని తమిళ నటుడు సూర్య అన్నారు.

Down down CM: డౌన్ డౌన్ సి.ఎం. అంటూ రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం వద్ద నిరసన సెగ

Down down CM: డౌన్ డౌన్ సి.ఎం. అంటూ రేవంత్ రెడ్డి సమావేశం వద్ద నిరసన సెగతెలుగు సినీ రంగానికి చెందిన 24 క్రాఫ్ట్ లకు చెందిన కార్మికల సంఘాల ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం రాత్రి యూసుఫ్ గూడా గ్రౌండ్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కి అభినంద సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్రపురికాలనీ పోరాట సమితికి చెందిన మహిళలు, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొందరు ఆందోళనకు దిగారు. చిత్రపురి కాలనీకి చెందిన దొంగలను సపోర్ట్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ దొంగలు వచ్చారంటూ నినదించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com