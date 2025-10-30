కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం వుందా?: పోలీసులు అనుమానం
ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఇటీవల జరిగిన బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను బలిగొన్న ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 24 తెల్లవారుజామున, బెంగళూరు వెళ్తున్న స్లీపర్ బస్సు కర్నూలు జిల్లాలోని చిన్న టేకూరు గ్రామంలో అప్పటికే ప్రమాదానికి గురైన బైక్ను ఢీకొట్టింది. బస్సు కింద బైక్ ఇరుక్కుపోయి బస్సుతో పాటు లాగుతుండగా, దాని ఇంధన ట్యాంక్ మూత తెరుచుకుంది. తదనంతరం బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుంది. బస్సులో 44 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, చాలామంది తప్పించుకోగలిగారు.
పోలీసుల తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కావేరీ ట్రావెల్స్ బస్సు స్కిడ్ అయిన గుర్తులు ద్విచక్ర వాహనం మొదట పడిపోయిన ప్రదేశానికి కొంచెం ముందు కనిపించాయి. ఆ బండి నడిపిన వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఇది మొదటి ఢీకొన్న తర్వాత మోటార్ సైకిల్ కొంచెం ముందుకు కదిలిందని సూచిస్తుంది.
బైక్ స్కిడ్ మార్క్ స్థానంలో ఉన్న వ్యత్యాసం బస్సు దానిపైకి వెళ్ళే ముందు మరొక వాహనం దానిని ఢీకొట్టి ఉండవచ్చని కర్నూలు జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ విక్రాంత్ పాటిల్ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం ఉందా అని నిర్ధారించడానికి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.