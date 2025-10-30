పోలీసులు వచ్చారని నదిలోకి దూకేసిన పేకాటరాయుళ్లు.. ఒక వ్యక్తి మాత్రం?
పోలీసుల నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో పేకాటరాయుళ్ల గుంపు నదిలోకి దూకిన ఘటనలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లను సస్పెండ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బుధవారం సాయంత్రం వస్తున్న పోలీసు బృందాన్ని దాడిగా భావించి, జూదం ఆడుతున్న ఆరుగురు వ్యక్తులు కొత్వాలి
పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఖన్నాట్ నదిలోకి దూకినట్లు పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) రాజేష్ ద్వివేది తెలిపారు. ఐదుగురు సురక్షితంగా బయటకు రాగా, జూదగాళ్లకు డబ్బు ఇవ్వడానికి అక్కడికి వెళ్లిన కోవిడ్ తివారీ (28) అనే వ్యక్తి నీటిలో మునిగిపోయాడని ఎస్పీ తెలిపారు.
ఈ సంఘటన తర్వాత, మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు బుధవారం రాత్రి కెరుగంజ్ రోడ్డుపై నిరసన తెలిపారు. కానిస్టేబుళ్లు పంకజ్ కుమార్, రాజేష్ కుమార్, అమన్లను సస్పెండ్ చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.