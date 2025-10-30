గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025 (13:16 IST)

Samantha: ది గాళ్ ఫ్రెండ్ చిత్రానికి సమంత ను కాదని రష్మిక ను ఎందుకు తీసుకున్నారో తెలుసా...

Rashmika Mandanna
Rashmika Mandanna
ది గాళ్ ఫ్రెండ్ కథను ముందుగా సమంత కు దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ చెప్పారు. తనకు బాగా నచ్చింది అని కూడా రెస్పాండ్ అయింది. కానీ రష్మిక మందన్నా తో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఓకే చేశాడు. ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాల్సిందే. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ నటుడేకాదు. దర్శకుడు కూడా. అసలు దర్శకుడు అవ్వాలనే సినిమారంగంలోకి ప్రవేశించాడు. మన్మథుడు 2 వంటి డిజాస్టర్ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాక రొమాంటిక్ సినిమా చేయాలని ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రాసుకున్నాడు.
 
దర్శకుడు మనసులో ఏ ఐడియా వచ్చినా, దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టినా.. తొలుత షేర్ చేసుకునేది వెన్నెల కిశోర్, దర్శకుడు సుజిత్, సమంత తోనే. ఇదే విషయాన్ని దర్శకుడు చెబుతూ.. నేను కాలేజీ రోజుల్లో వుండగా ఓ సంఘటన జరగడంతో దాన్ని పేపర్ పై పెట్టాను. దాన్ని ఓటీటీ కోసం కరోనా టైంలో ఆహా.. వారు అడిగారు. ఇచ్చాను. ఆ కథ అరవింద్ గారికి బాగా నచ్చి థియేటర్ ఫిలిం ఇది అంటూ ఆపారు. అలా 2025 దాకా సాగింది.
 
ఇక ముందుగా సమంతకు కథ పంపాను. తను చాలా ఎగ్జైట్ అయింది. ఇది నేను చేయాల్సిన సినిమా. కానీ పాత్రలో కొన్ని లిమిట్స్ వున్నాయి. అవి నాకు సరిపడుతుందోలేదో అని అనుమానంగా వుంది అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత రష్మిక మందన్నాకు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను. హిందీ లో యానిమల్ సినిమా చేస్తుంది. ఓ రోజు కథ చదివి ఈ కథ నేనే చేస్తాను. అంటూ పట్టుపట్టింది. అలా రష్మిక తెరపైకి వచ్చింది. ఈ కథలో నా అనుభవాలు, రశ్మిక అనుభావాలు కూడా వున్నాయి. కథను చదివాక తనకు బాగా కనెక్ట్ అయిందనీ, కొన్ని సంఘటనలు తనకూ జరిగాయని రష్మిక చెప్పడం విశేషం. అలా రష్మిక సినిమా చేసింది అంటూ దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ వివరించారు.
 
ఈ సినిమా ట్రైలర్ లో పెద్ద చెట్టు వేళ్ళు రష్మికను చుట్టేసి వుంటాయి. ఆ సీన్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. కథకు కూడా బాగా యాప్ట్ అయ్యే సీన్ అది. సినిమాలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పారు.

Millionaire: యూఏఈ భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం.. తల్లి వల్ల రూ.240 కోట్ల జాక్ పాట్.. ఎలా?

Millionaire: యూఏఈ భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం.. తల్లి వల్ల రూ.240 కోట్ల జాక్ పాట్.. ఎలా?యూఏఈలో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది. కృష్ణన్ అనే భారతీయ ప్రవాసుడు రికార్డు స్థాయిలో రూ. 240 కోట్ల లాటరీ జాక్‌పాట్‌ను గెలుచుకున్నాడు. ఇది యూఏఈ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద బహుమతి. తన తల్లి పుట్టినరోజు ఆధారంగా తన లాటరీ నంబర్‌ను ఎంచుకున్నానని కృష్ణన్ వెల్లడించాడు. ఆ భావోద్వేగ సంబంధం తనను రాత్రికి రాత్రే మల్టీ-మిలియనీర్‌గా మార్చిందని తెలిపాడు.

కారు సైడ్ మిర్రర్‌కు బైక్ తాకిందని కారుతో గుద్ది చంపేసిన కపుల్ (video)

కారు సైడ్ మిర్రర్‌కు బైక్ తాకిందని కారుతో గుద్ది చంపేసిన కపుల్ (video)ఈ కాలంలో ప్రతి చిన్నదానికి ప్రాణాల్ని తీసేటంత కోపంతో రగిలిపోయేవారు ఎక్కువవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. చిన్నచిన్న విషయాలకే హత్యలు చేసేస్తున్నారు. తాజాగా బెంగళూరులో ఇలాంటి దారుణ ఘటన ఒకటి జరిగింది. కర్నాటకలోని బెంగళూరులో మనోజ్, ఆర్తి అనే దంపతులు కారులో వెళ్తున్నారు. ఇంతలో బైకుపై వెళ్తున్న దర్శన్ అనే వ్యక్తి వెళ్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో మనోజ్ వాళ్ల కారు సైడ్ మిర్రర్‌కి అనుకోకుండా బైకు తగిలింది. జస్ట్ సారీ చెప్పేసి బైకును ఆపకుండా అతడు వెళ్లిపోసాగాడు. ఐతే తమ కారు సైడ్ మిర్రర్ ఢీకొట్టడమే కాకుండా వెళ్లిపోతున్నాడంటూ తీవ్ర ఆగ్రహంతో దంపతులు అతడిని కారుతో వెంటాడి వెనుక నుంచి ఢీకొట్టారు.

గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ..?

గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం.. పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ..?గుజరాత్‌లో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం చోటుచేసుకుంది. బర్కాంతలోని గభోయ్‌ ప్రాంతంలో బాధితురాలు మార్కెట్‌కు ధాన్యం తీసుకెళ్తోంది. స్థానికుడు ఆమెను బలవంతంగా సమీపంలో వున్న పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లాడు. అక్కడే ఇద్దరు వ్యక్తులు వున్నారు. ఆపై ఆ 14ఏళ్ల బాలికపై ఆ ముగ్గురు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు.

వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ బృందానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు

వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని కాపాడిన రెస్క్యూ బృందానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలుమొంథా తుఫాన్ తీరం దాటినప్పటికీ బీభత్సమైన వర్షాన్ని కుమ్మరించింది. ఈ వర్షాలతో ఇటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అటు తెలంగాణ అతలాకుతలమవుతున్నాయి. తెలంగాణలో పలు మండలాలు జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. మరోవైపు ఏపీలోనూ అదే పరిస్థితి వుంది. బాపట్ల జిల్లా పర్చూరులో భారీ వరదలో చిక్కుకున్న 15 మందిని స్థానికులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడటంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్ వేదికగా ప్రశంసించారు. ఆయన ఎక్స్ లో ఇలా పేర్కొన్నారు.

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?

మొంథా తుఫాను.. రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయాలు.. ముగ్గురు కొట్టుకుపోయారు... ఒకరినే?మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర అంతరాయాలు ఏర్పడటంతో బుధవారం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా రోడ్డు రవాణా సేవలు దాదాపుగా నిలిచిపోయాయి. నీటి ఎద్దడి, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో అనేక రోడ్లు కూలిపోయిన చెట్ల కారణంగా రహదారులు మూసుకుపోయాయి. ప్రకాశం జిల్లాలోని గుండ్లకమ్మ సమీపంలో తాగునీటి పథకాన్ని పునరుద్ధరిస్తున్న ముగ్గురు సిబ్బంది వరద ప్రాంతంలో చిక్కుకుపోయారు. మరో ముగ్గురు పడవలో వారిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించారు. సాయంత్రానికి ఒకరిని సురక్షితంగా తీసుకువచ్చారు.

Watch More Videos

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

ఉప్పు శనగలు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?ఉప్పు శనగలు... వీటినే వేయించిన శనగలు లేదా పుట్నాలు అంటారు. ఇవి చాలా మందికి ఇష్టమైన, ఆరోగ్యకరమైన చిరుతిండి. ఇవి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. ఉప్పు శనగలు తినడం వలన కలిగే ముఖ్య ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగల్లో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి చాలా అవసరం. మాంసాహారం తీసుకోని వారికి ఇవి మంచి ప్రొటీన్ వనరు. వీటిలో ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండటం వలన త్వరగా కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com