Cyclone montha: తుఫాను ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు.. మంచిరేవుల గ్రామ రోడ్డు మూసివేత
మంగళవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా మంచిరేవుల గ్రామ రోడ్డులో భారీ నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో ఆ రోడ్డును తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రకటించారు.
నగరంలోని అనేక లోతట్టు ప్రాంతాలు నిరంతర వర్షాల కారణంగా ప్రభావితమవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజల భద్రతను నిర్ధారించడానికి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సమీపంలోని మురుగు కాలువలు, వర్షపు నీటి కాలువలు నిండి రోడ్డు మునిగిపోయింది. దీని వలన వాహనాల రాకపోకలకు ఇది సురక్షితం కాదు. ప్రయాణికులను మళ్లించడానికి ఏవైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నిరోధించడానికి ట్రాఫిక్ సిబ్బందిని సైట్లో మోహరించారు.
భారీ నీటి ఎద్దడి కారణంగా మంచిరేవుల ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా నిలిపివేయబడింది. మా బృందాలు జీహెచ్ఎంసీ, ఇతర విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకుని మార్గాన్ని క్లియర్ చేసి సురక్షితమైన మార్గాన్ని పునరుద్ధరించాలని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాయని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
తదుపరి నోటీసు వచ్చే వరకు మంచిరేవుల మార్గాన్ని నివారించి ప్రత్యామ్నాయ రహదారులను ఎంచుకోవాలని అధికారులు వాహనదారులను కోరారు. ప్రయాణికులు రియల్ టైమ్ ట్రాఫిక్ నవీకరణలను అనుసరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయాలని, ముఖ్యంగా నీరు నిలిచి ఉన్న ప్రాంతాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.