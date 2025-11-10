ఎన్డీఏ సర్కారుతో వైఎస్ వివేకా కుమార్తెకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆ కేసులు కొట్టివేత
దివంగత వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె, వైఎస్ జగన్ సోదరి డాక్టర్ సునీతకు సంవత్సరాల తరబడి న్యాయ పోరాటం తర్వాత ఎట్టకేలకు పెద్ద ఊరట లభించింది. 2019లో తన తండ్రి దారుణ హత్య కేసులో న్యాయం కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న సునీత, అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంది. వైఎస్ఆర్సీపీ పాలనలోనే ఈ కేసులో పురోగతి లభించలేదు.
ఆ సమయంలో, కడప పోలీసులు అప్పటి ఏఎస్ఐ రామకృష్ణ రెడ్డి, ఏఎస్పీ రాజేశ్వర్ రెడ్డి సునీత, ఆమె భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డిపై కేసులు నమోదు చేశారు. అయితే తెలంగాణ హైకోర్టు ఇప్పుడు ఆ తప్పుడు కేసులను కొట్టివేసింది. దీనితో సునీతకు ఊరట లభించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఆ తప్పుడు కేసులు నమోదు చేసిన అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇద్దరు అధికారులు ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం శాఖాపరమైన విచారణ ప్రారంభించి, దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు వారి పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.
అంతేకాకుండా, ఆ తప్పుడు కేసుల నమోదును ప్రభావితం చేయడానికి తెరవెనుక పనిచేసిన వారిని గుర్తించే ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. లింగాలకు చెందిన కుళ్లాయప్ప అనే వ్యక్తి సునీత, ఆమె కుటుంబాన్ని వేధించడంలో పాత్ర పోషించిన రిటైర్డ్ అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొత్త ఫిర్యాదు దాఖలు చేశారు.
ఫలితంగా, వారిపై కొత్త కేసు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఒకప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసిన అధికారులే నిందితులుగా మారతారు. అలాగే, సునీత దంపతులు సహా రామ్సింగ్పై కేసు పెట్టడానికి వెనుక అసలు ఏం జరిగింది?. తెరవెనుక ఎవరున్నారు?.. అనే విషయాలను తేల్చాలని కోరుతూ.. ప్రభుత్వం గతంలోనే పులివెందుల డీఎస్పీని ఆదేశించింది. దీంతో వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం కోసం సుదీర్ఘ పోరాటంలో డాక్టర్ సునీతకు ఇది చట్టపరమైన విజయాన్ని సూచిస్తుంది.