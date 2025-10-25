Rana Miheeka: రానా-మిహీకా దంపతులు తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారా?
Rana Daggubati, Miheeka Bajaj
టాలీవుడ్ స్టార్ రానా దగ్గుబాటి, భార్య మిహీకా బజాజ్ దంపతులు త్వరలో తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే వార్త ఫిలిమ్ నగర్ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. రానా-మిహికా దంపతులు తమ మొదటి బిడ్డను ఆహ్వానిస్తున్నారనే ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేసింది.
ఇటీవల మిహీకా బేబీ బంప్ ఫోటో ఇటీవల వైరల్ అయింది. దీంతో అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషుల నుండి అభినందన సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి. లీడర్, బాహుబలి, నేనే రాజు నేనే మంత్రి వంటి చిత్రాలలో నటించిన రానా.. తన భార్య ప్రెగ్నెన్సీపై ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు.
రానా, మిహికాల వివాహం 2020 ఆగస్ట్ 8న జరిగింది. వీరిద్దరికీ చిన్నప్పటి నుంచీ పరిచయం. లాక్ డౌన్ టైంలో ఇద్దరూ ప్రేమలో పడగా... ఇరు కుటుంబాల అంగీకారంతో పెద్దల సమక్షంలో ఒక్కటయ్యారు. ముంబైలో ఇంటీరియర్ డిజైనర్గా పని చేసే మిహికా స్వస్థలం హైదరాబాద్. ప్రస్తుతం ఈ జంట ముంబైలోనే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు.
ప్రస్తుతం, రానా మలయాళ దుల్కర్ సల్మాన్ నటించిన కాంత’చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం ఒకప్పటి తమిళ సూపర్స్టార్ జీవితం చుట్టూ తిరుగుతుందని టాక్. ప్రముఖ సినీ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన రానా, 100కు పైగా చిత్రాలను నిర్మించి, దక్షిణ భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్టూడియో సామ్రాజ్యాలలో ఒకటైన ప్రముఖ నిర్మాత డాక్టర్ డి. రామానాయుడు మనవడు.
ఆయన తండ్రి సురేష్ బాబు ఇప్పటికీ ప్రముఖ నిర్మాత, పంపిణీదారుగా కొనసాగుతున్నారు. ఆయన మామ వెంకటేష్ దగ్గుబాటి ఇటీవల సంక్రాంతికి వస్తున్నాంతో భారీ విజయాన్ని సాధించారు. ఇంతలో, రానా తమ్ముడు అభిరామ్ తన తొలి చిత్రం అహింస బాక్సాఫీస్ వద్ద విఫలమైన తర్వాత కుటుంబ వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహించడంపై దృష్టి సారించారు.