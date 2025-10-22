Rana Daggubati: మిరాయ్ సీక్వెల్ లో రానా దగ్గుబాటి కీలకం అంటున్న తేజ సజ్జా
Teja Sajja, Karthik Ghattamaneni
బ్లాక్ బస్టర్ హను-మాన్ తర్వాత కథానాయకుడు తేజ సజ్జా మిరాయ్ తో మరో హిట్ అందించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. దానికి తోడు ఇటీవల OTT ప్లాట్ఫామ్ జియో హాట్స్టార్లోకి ప్రవేశించింది, అక్కడ ఇది విస్తృత ప్రశంసలను అందుకుంటోంది. ఈ ఆదరణకు మిరాయ్ టీమ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ థ్యాంక్స్ మీట్ నిర్వహించింది.
కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించిన మిరాయ్ OTT విజయాన్ని గుర్తుచేసుకోవడానికి నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ లో సమావేశం నిర్వహించింది. మొత్తం బృందం హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో, నిర్మాత TG విశ్వ ప్రసాద్ సినిమా అభిమానులను ఖచ్చితంగా థ్రిల్ చేసే ఉత్తేజకరమైన వార్తలను పంచుకున్నారు.
సినిమా విజయం గురించి దర్శకుడు కార్తీక్, నిర్మాత టిజి. విశ్వప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, మిరాయ్ను పాన్-వరల్డ్ ఫ్రాంచైజీగా అభివృద్ధి చేయాలనే ప్రణాళికలను ఆయన ప్రకటించారు, ఈ దార్శనికత గురించి తాను తీవ్రంగా ఉన్నానని నొక్కి చెప్పారు. డిజిటల్ రంగంలో చిత్రాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు ప్రేక్షకులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మిరాయ్ సీక్వెల్ కోసం ఇప్పటికే పనులు జరుగుతున్నాయి. రానా దగ్గుబాటి కీలక పాత్రలో చేరగా, తేజ సజ్జా కథానాయకుడిగా రానాతో పోటీ పడుతుంటాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులకు అనుగుణంగా కథాంశంలో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే భవిష్యత్ భాగాలకు దర్శకులు ఎవరు అనే వివరాలు ఇంకా గోప్యంగా వుంచారు. దీని గురించి త్వరలో వివరణ రానుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులకు ఉత్తేజకరమైన ఆశ్చర్యాలను ఇస్తుంది.