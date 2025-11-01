Anchor Shyamala: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం: 27 మంది వైఎస్ఆర్సిపి సభ్యులపై కేసు
ఇటీవల జరిగిన కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం గురించి సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చేసినందుకు 27మంది వైఎస్ఆర్సిపి సభ్యులపై కేసు నమోదు చేశారు. వీరిలో వైకాపా అధికారిక ప్రతినిధి యాంకర్ శ్యామల, కందూరి గోపీకృష్ణ, సివి రెడ్డి, వైఎస్ఆర్సిపి ట్విట్టర్ ఇన్చార్జ్లు ఉన్నారు.
కర్నూలు రూరల్లోని తాండ్రపాడుకు చెందిన వేములయ్య ఈ ఫిర్యాదును కర్నూలు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేశారు. ఈ వ్యక్తులు కల్తీ మద్యం, బెల్టు దుకాణాల వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని ఆరోపిస్తూ గందరగోళం సృష్టించారని, టిడిపి ప్రభుత్వాన్ని నిందించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఫిర్యాదు ప్రకారం, నిందితులు బాధ్యతారహిత వ్యాఖ్యలు, తప్పుడు వాదనలు వ్యాప్తి చేయడం వల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగింది. బస్సు వేగంగా వెళ్తున్న బైక్ను ఢీకొనడంతో ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
బైకర్ శివశంకర్ డివైడర్ను ఢీకొట్టి బస్సు బైక్ను ఢీకొట్టడానికి ముందే మరణించాడని తెలుస్తోంది. వైఎస్ఆర్సిపి సభ్యులు ఆన్లైన్లో షేర్ చేసిన దానికి విరుద్ధంగా, అతను లైసెన్స్ పొందిన వైన్ షాపు నుండి కాకుండా బెల్ట్ షాపు నుండి మద్యం కొనుగోలు చేసినట్లు కూడా నిర్ధారించబడిందని వేములయ్య తన ఫిర్యాదులో తెలిపారు.