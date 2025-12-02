Tirupati Central Zone: తిరుపతిని సెంట్రల్ జోన్గా వుంచి.. ఆధ్యాత్మికత అభివృద్ధి చేస్తాం.. అనగాని
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు తిరుపతిని సెంట్రల్ జోన్గా ఉంచి ఆధ్యాత్మికతను అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. మంత్రి మంగళవారం తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్నారు. తరువాత, మీడియా ప్రతినిధులతో మాట్లాడుతూ, వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా యాత్రికులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలపై తుడా చైర్మన్తో చర్చించినట్లు చెప్పారు.
అభివృద్ధిని వికేంద్రీకరిస్తున్నామని, రాష్ట్రాన్ని మూడు జోన్లుగా విభజించామని.. విశాఖ, సెంట్రల్, రాయలసీమ - ఏకరీతి వృద్ధికి వీలుగా విభజించామని అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. ప్రతి నెలా ఏపీలోకి కొత్త పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని, రాష్ట్రంలో సానుకూల వాతావరణం ఉందని తెలిపారు.
విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ సమ్మిట్ సందర్భంగా రాష్ట్రానికి రూ.12 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు వచ్చాయని అనగాని సత్యప్రసాద్ అన్నారు. ఈ పెట్టుబడులు 15 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధిని కల్పించడంలో కూడా సహాయపడతాయని ఆయన చెప్పారు.