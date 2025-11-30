01-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి. పెద్దఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ముగుస్తాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. నిలిపివేసిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ నమ్మకం, కృషి ఫలిస్తాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధపెట్టండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. కొత్తప్రదేశం పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణ సమస్యలు తొలగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీ విషయాల్లో ఇతరుల జోక్యానికి తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కొత్తయత్నం చేపడతారు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
శుభకార్యాన్ని ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఆతిధ్యం ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. ఊహించని ఖర్చులుంటాయి, కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. మీ గౌరవానికి భంగం కలుగకుండా మెలగండి. నోటీసులు అందుకుంటారు. వేడుకకు హాజరవుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ధనసహాయం తగదు. ఆప్తులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆర్ధిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టిపెడతారు. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుతాయి. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వేడుకల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
మీదైన రంగంలో నిలదొక్కుకోవటానికి శ్రమించండి. అనవసర విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపునకు అవకాశం లేదు. బంధువులు సాయం అర్ధిస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు.