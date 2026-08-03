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  4. Ambati Targeting the Guntur Parliament Seat?
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (14:30 IST)

గుంటూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం: బరిలోకి అంబటి రాంబాబు?

Ambati Rambabu
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (14:30 IST)
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గుంటూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుండి తన తొలి ఎన్నికల ప్రచారంలోనే పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన రాజకీయ నాయకులలో ఒకరిగా ఎదిగారు. దీనికి నిదర్శనంగా, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ఆయనకు తన తొలి పదవీ కాలంలోనే కేంద్ర మంత్రి పదవిని కట్టబెట్టారు.
 
ఈ గుంటూరు ఎంపీకి ఉన్న అద్భుతమైన వాక్చాతుర్యం, నిజాయితీతో కూడిన ఉద్దేశాలను గమనించిన వైసీపీ, ఆయనకు దీటుగా నిలబడే అభ్యర్థిని వెతకడంలోనే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. పెమ్మసాని పనితీరు,  స్థానికంగా ఆయనకు లభిస్తున్న ఆదరణను చూసిన వైసీపీ శ్రేణులు, ఈ పార్లమెంట్ సీటు విషయంలో ఇప్పటికే ఆశలు వదిలేసుకున్నాయి.
 
అయినప్పటికీ, గుంటూరు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో ఈ టీడీపీ దిగ్గజానికి వ్యతిరేకంగా ఏదో ఒక విధంగా ఒక ప్రముఖ నాయకుడిని రంగంలోకి దించక తప్పని పరిస్థితిలో వైసీపీ నాయకత్వం ఉంది. ఇక్కడే పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అంబటి రాంబాబు రంగంలోకి దిగుతున్నారు.
 
గత కొద్ది నెలలుగా ఆయన పెమ్మసానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తాజాగా ఆయనపై ఒక వీడియో పాటను విడుదల చేయడం ద్వారా ఈ వ్యవహారాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చారు.
 
గతంలో, సీఎం చంద్రబాబును తీవ్రంగా దూషించిన తర్వాత గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అంబటి ఇంటిపై దాడి చేసినప్పుడు, ఆయన ఆ విషయాన్ని పెమ్మసానికి వ్యతిరేకంగా మళ్లించారు. తన ఇల్లు ధ్వంసం అవుతుంటే ఆ టీడీపీ ఎంపీ ఆనందించారని, ఆయనకు కనీస సంస్కారం కూడా లేదని అంబటి ఆరోపించారు.
 
ఇప్పుడు ఒక పూర్తి స్థాయి వీడియో పాటను విడుదల చేయడం చేశారు. ఇందులో ఆయన పెమ్మసాని నిజాయితీని ప్రశ్నించడమే కాకుండా ఆయన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
చంద్రశేఖర్‌కు వ్యతిరేకంగా అంబటి చేపట్టిన రాజకీయ ప్రచార తీవ్రతను చూస్తుంటే, గుంటూరుకు చెందిన ఆర్థికంగా బలమైన ఈ టీడీపీ దిగ్గజంతో పెద్ద పోరుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. అంబటి ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా సత్తెనపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండే పోటీ చేశారు. 
 
కానీ రోజురోజుకూ బలపడుతున్న పెమ్మసానికి వ్యతిరేకంగా వైసీపీ వద్ద కనీస స్థాయి అభ్యర్థి కూడా లేకపోవడంతో, ఒక సమర్థుడైన అభ్యర్థి అవసరం రాంబాబుకు అవకాశాన్ని కల్పించి ఉండవచ్చు. రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గుంటూరు నుండి పెమ్మసానితో తలపడేందుకు అంబటి సిద్ధమవుతున్నారనడానికి అన్ని సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. 
 
అయితే, తన తొలి ప్రచారంలోనే పెమ్మసాని ప్రజల నుండి అద్భుతమైన ఆదరణ పొందుతున్న నేపథ్యంలో, ఆయనతో పోటీపడటమే చాలా కష్టమైన పని అని, ఇక గెలుపు గురించి చెప్పనవసరం లేదని స్థానిక రాజకీయాలపై అవగాహన ఉన్న ఒక నిపుణుడు వ్యాఖ్యానించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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