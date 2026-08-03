  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Another Relationship Under Scanner in Trainee IPS Officer Case
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (09:12 IST)

మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిపై ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి లైంగిక దాడి... లవ్ లెటర్స్‌ స్వాధీనం

Lovers
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (09:12 IST)
google-news
తోటి మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణల కేసులో అరెస్టయిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. ఈ కేసు దర్యాప్తును డీసీపీ (మహిళా భద్రతా విభాగం) లావణ్యనాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిందితుడికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మరో మహిళతో సన్నిహిత సంబంధం ఉందన్న విషయాన్ని సూచించే ఆధారాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. 
 
నిందితుడికి మరో సంబంధం కూడా ఉందని ఫిర్యాదుదారు దర్యాప్తు అధికారులకు మౌఖికంగా తెలిపినట్లు సమాచారం. జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఈ కోణాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా, పోలీసులు నేరం జరిగిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి (సీన్ రీకన్‌స్ట్రక్షన్), అశోక్ నగర్‌లోని ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి గదిలో సోదాలు నిర్వహించారు. 
 
ఈ సోదాల సమయంలో వారు ఒక ల్యాప్‌టాప్, మొబైల్ ఫోన్, కత్తి, చేతిరాతతో ఉన్న రెండు లవ్ లెటర్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ఒక మహిళతో సంబంధం ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. 2014లో వివాహం చేసుకున్న ఆ మహిళ, 2023లో తన భర్తకు దూరమై అప్పటి నుండి తన కుమారుడితో కలిసి జీవిస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆమెకు ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డితో పరిచయం ఏర్పడింది.
 
ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య సన్నిహిత స్నేహం బలపడింది. అతని సూచన మేరకు ఆమె హైదరాబాద్‌కు వచ్చి, అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పని చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో, ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి సలహా మేరకు ఆమె తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, అశోక్ నగర్‌లోని ఒక ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో చేరారని సమాచారం. 
 
నిందితుడు ఆమెను లివ్-ఇన్ సంబంధంలో ఉండమని కోరగా, తన విడాకుల ప్రక్రియ ఇంకా చట్టపరంగా పూర్తి కాలేదని చెబుతూ ఆమె దాన్ని తిరస్కరించారని పోలీసులు తెలిపారు. అశోక్ నగర్‌లో నివసిస్తున్న ఆమె, ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో శిక్షణలో ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారిని అంటే ప్రస్తుత కేసులో ఫిర్యాదుదారుని కలిశారు. వారి సంభాషణ సమయంలో, ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డితో తనకు కూడా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేదని, అయితే అతను తనపై శారీరక దాడికి పాల్పడటమే కాకుండా, తన ప్రవర్తనతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురిచేశాడని ఫిర్యాదుదారు ఆమెకు చెప్పినట్లు సమాచారం. 
 
ఈ సంభాషణ తర్వాత, సదరు మహిళ నిందితుడికి దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించారు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఇప్పటివరకు సుమారు 20 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. 
 
నిందితుడు బలవంతంగా తన గదిలోకి ప్రవేశించి, తన మొబైల్ ఫోన్‌ను లాక్కున్నాడన్న ఫిర్యాదుదారు ఆరోపణలకు మద్దతుగా దర్యాప్తు అధికారులు ఆధారాలను కూడా సేకరించినట్లు సమాచారం. శిక్షణ సమయంలో ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి ప్రవర్తన, స్వభావం కారణంగా పలువురు శిక్షణార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని కూడా పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయి.. నియంతృత్వ పాలన సాగుతోంది.. జగన్ ఫైర్

నెమ్మదించిన కెరీర్ - పెళ్లి పీటలెక్కనున్న బుట్టబొమ్మ

నెమ్మదించిన కెరీర్ - పెళ్లి పీటలెక్కనున్న బుట్టబొమ్మతన సినిమా కెరీర్ నెమ్మదించడంతో పెళ్లిచేసుకోవాలని టాలీవుడ్ బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే భావిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. దీనికి కారణం ఆమెకు సినీ అవకాశాలు ఇటీవలికాలంలో గణనీయంగా తగ్గిపోవడమే. ఈ తరుణంలో ఈ తరుణంలో ఈ వార్తలు రావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

గ్లామర్ అంటే జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా? బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్న

గ్లామర్ అంటే జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా? బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్నగ్లామర్ అంటే కేవలం జీరో సైజ్ శరీరాకృతి మాత్రమేనా అని బాలీవుడ్ నటి అంజలి ఆనంద్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'రాకీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహానీ' చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన నటి అంజలి ఆనంద్.. బాలీవుడ్ నటీమణులు ఎదుర్కొంటున్న బాడీ షేమింగ్, ఆన్‌లైన ట్రోలింగ్‌పై గళమెత్తారు. ప్రస్తుతం 'ధమాల్ 4' సినిమాలో నటించిన ఆమె చిత్ర పరిశ్రమలో అందానికి ఉన్న సంకుచిత నిర్వచనాలను సూటిగా నిలదీశారు.

తెలంగాణ అంటే తాగడం - ఆంధ్రా అంటే తిండి అనడం తప్పు : నటుడు నరేశ్

తెలంగాణ అంటే తాగడం - ఆంధ్రా అంటే తిండి అనడం తప్పు : నటుడు నరేశ్తెలంగాణ అంటే తాగడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తిండి అనడం తప్పని సీనియర్ నటుడు నరేశ్ అన్నారు. ప్రతి ప్రాంతానికి దాని సంస్కృతి, గొప్పతనం ఉంటాయని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. 'ఇడుపుకాయితం' సినిమా టైటిల్‌పై తలెత్తిన వివాదం తనను ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. మాండలికాలు వేరైనా మాట్లాడేది మాత్రం తెలుగు భాషేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. పైగా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పోస్టులను ఎవరూ పట్టించుకోవద్దని ఆయన సూచించారు.

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్

Rocking Star Yash: రాకింగ్ స్టార్ యష్.. టాక్సిక్' ట్రైలర్ ఆగస్టు 8న రిలీజ్కొత్త పోస్టర్‌లో యష్ పోషిస్తున్న 'రాయా' పాత్రను సిల్హౌట్ రూపంలో చూపించారు. చేతిలో టామీ గన్ పట్టుకుని కనిపించే ఈ పోస్టర్, సినిమా ప్రపంచం ఎంత రా, ఎంత ఇంటెన్స్‌గా ఉండబోతుందో సూచిస్తోంది. ఇప్పటివరకు విడుదలైన ప్రతి ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌లాగే ఈ పోస్టర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో బజ్ క్రియేట్ చేస్తూ, సినిమా కథపై అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్

Manasa Chowdary : లవ్ జాతర నుంచి మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ఈ రోజు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ మానస చౌదరి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేకర్స్ "లవ్ జాతర" సినిమా నుంచి బర్త్ డే పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. మానస చౌదరి ఈ చిత్రంలో శ్రద్ధ పగడాల అనే అందమైన అమ్మాయి క్యారెక్టర్ లో ప్రేక్షకులు అలరించబోతోంది. ట్రెడిషనల్ వేర్ లో వర్షంలో సంతోషంగా డాన్స్ చేస్తున్న స్టిల్ తో రూపొందించిన మానస చౌదరి బర్త్ డే పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది.