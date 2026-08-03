మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిపై ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి లైంగిక దాడి... లవ్ లెటర్స్ స్వాధీనం
తోటి మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణల కేసులో అరెస్టయిన ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. ఈ కేసు దర్యాప్తును డీసీపీ (మహిళా భద్రతా విభాగం) లావణ్యనాయక్ జాదవ్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. నిందితుడికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మరో మహిళతో సన్నిహిత సంబంధం ఉందన్న విషయాన్ని సూచించే ఆధారాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.
నిందితుడికి మరో సంబంధం కూడా ఉందని ఫిర్యాదుదారు దర్యాప్తు అధికారులకు మౌఖికంగా తెలిపినట్లు సమాచారం. జరుగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఈ కోణాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా, పోలీసులు నేరం జరిగిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి (సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్), అశోక్ నగర్లోని ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి గదిలో సోదాలు నిర్వహించారు.
ఈ సోదాల సమయంలో వారు ఒక ల్యాప్టాప్, మొబైల్ ఫోన్, కత్తి, చేతిరాతతో ఉన్న రెండు లవ్ లెటర్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డికి ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక మహిళతో సంబంధం ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. 2014లో వివాహం చేసుకున్న ఆ మహిళ, 2023లో తన భర్తకు దూరమై అప్పటి నుండి తన కుమారుడితో కలిసి జీవిస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆమెకు ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డితో పరిచయం ఏర్పడింది.
ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య సన్నిహిత స్నేహం బలపడింది. అతని సూచన మేరకు ఆమె హైదరాబాద్కు వచ్చి, అక్కడ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పని చేయడం ప్రారంభించింది. ఈ ఏడాది జనవరిలో, ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి సలహా మేరకు ఆమె తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, అశోక్ నగర్లోని ఒక ఐఏఎస్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరారని సమాచారం.
నిందితుడు ఆమెను లివ్-ఇన్ సంబంధంలో ఉండమని కోరగా, తన విడాకుల ప్రక్రియ ఇంకా చట్టపరంగా పూర్తి కాలేదని చెబుతూ ఆమె దాన్ని తిరస్కరించారని పోలీసులు తెలిపారు. అశోక్ నగర్లో నివసిస్తున్న ఆమె, ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో శిక్షణలో ఉన్న ఐపీఎస్ అధికారిని అంటే ప్రస్తుత కేసులో ఫిర్యాదుదారుని కలిశారు. వారి సంభాషణ సమయంలో, ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డితో తనకు కూడా సన్నిహిత సంబంధం ఉండేదని, అయితే అతను తనపై శారీరక దాడికి పాల్పడటమే కాకుండా, తన ప్రవర్తనతో తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురిచేశాడని ఫిర్యాదుదారు ఆమెకు చెప్పినట్లు సమాచారం.
ఈ సంభాషణ తర్వాత, సదరు మహిళ నిందితుడికి దూరంగా ఉండటం ప్రారంభించారు. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా పోలీసులు ఇప్పటివరకు సుమారు 20 మంది నుంచి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు.
నిందితుడు బలవంతంగా తన గదిలోకి ప్రవేశించి, తన మొబైల్ ఫోన్ను లాక్కున్నాడన్న ఫిర్యాదుదారు ఆరోపణలకు మద్దతుగా దర్యాప్తు అధికారులు ఆధారాలను కూడా సేకరించినట్లు సమాచారం. శిక్షణ సమయంలో ఉదయ్ కృష్ణ రెడ్డి ప్రవర్తన, స్వభావం కారణంగా పలువురు శిక్షణార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని కూడా పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.