Pawan Kalyan: ప్రధానిపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు.. నా కళ్లు చెమర్చాయి.. పవన్ (video)
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ టెర్మినల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నీట్ నిరసనల సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై చేసిన దూషణలు తనను తీవ్రంగా బాధించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ప్రధానిపై చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు విన్నప్పుడు తన కళ్లు చెమర్చాయని పవన్ చెప్పారు.
Pawan kalyan
దేశం కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఒక జాతీయ నాయకుడిని, దేశభక్తుడిని మనం ఇలాగేనా చూసుకునేది? దేశం కోసం ఆయన పడిన కష్టాలు యువతరానికి తెలుసా? మోదీపై వచ్చే ఏ విమర్శ అయినా మాపై వచ్చిన విమర్శగానే భావిస్తాం. ఈ దేశంలో మోదీని ఓడించగల నాయకుడు లేడు, ఇకపై కూడా ఉండడు. తనను అవమానించిన వారిని కూడా క్షమించేంత గొప్ప మనసున్న మోదీ గారి పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను," అని పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగంతో కూడిన ప్రసంగంలో అన్నారు.
ఫలాలను ఇచ్చే చెట్టు మీదే రాళ్లు విసురుతారని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. విజయం సాధించినప్పుడు విమర్శలు రావడం సహజమని ఆయన సూచించారు. తనను విమర్శించేవారిని క్షమించే మోదీ గుణాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు, అలాగే ప్రధాని ఎటువంటి సెలవు తీసుకోకుండా అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారని పేర్కొన్నారు.
విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ను మంజూరు చేయడం ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చినందుకు ప్రధాని మోదీకి పవన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని ఆయన అన్నారు.
"నరేంద్ర మోదీ వంటి నాయకుడు దేశానికి ప్రధానిగా ఉండటం మన అదృష్టం," అని పవన్ అన్నారు. దేశాభివృద్ధికి సంబంధించి మోదీ దార్శనికతలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అగ్ర ప్రాధాన్యత ఉందని పవన్ పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని చెబుతూ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఆయనపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.
Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan on abuses directed at PM Modi:— Megh Updates ????™ (@MeghUpdates) August 1, 2026
"The abuses against PM Modi brought tears to my eyes. What does the new generation know about the struggles he has endured?"
"An insult to him feels like an insult to us." pic.twitter.com/lmiAeIa9yf