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  4. Pawan Kalyan Cried When PM Modi Was Abused By Protesters
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (15:49 IST)

Pawan Kalyan: ప్రధానిపై అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు.. నా కళ్లు చెమర్చాయి.. పవన్ (video)

Pawan kalyan
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (15:49 IST)
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Pawan kalyan
భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ టెర్మినల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన నీట్ నిరసనల సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై చేసిన దూషణలు తనను తీవ్రంగా బాధించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "ప్రధానిపై చేసిన అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు విన్నప్పుడు తన కళ్లు చెమర్చాయని పవన్ చెప్పారు.
 
దేశం కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఒక జాతీయ నాయకుడిని, దేశభక్తుడిని మనం ఇలాగేనా చూసుకునేది? దేశం కోసం ఆయన పడిన కష్టాలు యువతరానికి తెలుసా? మోదీపై వచ్చే ఏ విమర్శ అయినా మాపై వచ్చిన విమర్శగానే భావిస్తాం. ఈ దేశంలో మోదీని ఓడించగల నాయకుడు లేడు, ఇకపై కూడా ఉండడు. తనను అవమానించిన వారిని కూడా క్షమించేంత గొప్ప మనసున్న మోదీ గారి పాదాలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను," అని పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగంతో కూడిన ప్రసంగంలో అన్నారు.
 
ఫలాలను ఇచ్చే చెట్టు మీదే రాళ్లు విసురుతారని పవన్ వ్యాఖ్యానించారు. విజయం సాధించినప్పుడు విమర్శలు రావడం సహజమని ఆయన సూచించారు. తనను విమర్శించేవారిని క్షమించే మోదీ గుణాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు, అలాగే ప్రధాని ఎటువంటి సెలవు తీసుకోకుండా అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారని పేర్కొన్నారు.
 
విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్‌ను మంజూరు చేయడం ద్వారా ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల చిరకాల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చినందుకు ప్రధాని మోదీకి పవన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిలో ఒక కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని ఆయన అన్నారు.
 
"నరేంద్ర మోదీ వంటి నాయకుడు దేశానికి ప్రధానిగా ఉండటం మన అదృష్టం," అని పవన్ అన్నారు. దేశాభివృద్ధికి సంబంధించి మోదీ దార్శనికతలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అగ్ర ప్రాధాన్యత ఉందని పవన్ పేర్కొన్నారు.
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని చెబుతూ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ ఆయనపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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