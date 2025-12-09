Pemmasani Chandrasekhar: ఎంపీల పనితీరుపై సర్వే.. 8.9 స్కోరుతో అగ్రస్థానంలో పెమ్మసాని
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని 25 మంది ఎంపీలకు నిర్వహించిన పనితీరు సర్వేలో గుంటూరు ఎంపీ, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. 8.9 స్కోరుతో ఆయన నంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు. మొదటిసారి ఎంపీగా ఎన్నికైన వ్యక్తి ఇంత త్వరగా ఎలా అగ్రస్థానానికి ఎదగగలిగారనేది చాలా మందికి ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
అమెరికా నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఇటీవలి ఎన్నికల సమయంలోనే పెమ్మసాని క్రియాశీల రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. అయినప్పటికీ ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టిన నెలల్లోనే బలమైన ప్రజా ఆమోదం పొందారు.
ఈ పెరుగుదల వెనుక ఆయన విధానమే ప్రధాన కారణమని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఆయన అనవసరమైన రాజకీయ తగాదాలకు దూరంగా ఉంటారు. వ్యక్తిగత దాడులకు దూరంగా ఉంటారు. ప్రజలతో ఎక్కువ సమయం గడపాలని ఎంచుకుంటారు. ఈ ప్రశాంతత, దృష్టి కేంద్రీకృత శైలి ఆయన విశ్వసనీయతను పెంపొందించడంలో సహాయపడింది. ఆయన మొదటి పదవీకాలంలో కేంద్ర మంత్రిగా ఉండటం కూడా ప్రజల అంచనాలను పెంచింది. ఆయన వారిని హృదయపూర్వకంగా కలవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
మరో అంశం ఏంటంటే.. అమరావతి, ఇది గుంటూరు పార్లమెంటరీ ప్రాంతం పరిధిలోకి వస్తుంది. ఇక్కడి రైతులు తమ ఎంపీ నుండి బలమైన ప్రాతినిధ్యం ఆశిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాజెక్టుకు కీలకమైన దశలో.. పెమ్మసాని స్థానిక గ్రూపులను క్రమం తప్పకుండా కలుస్తూ, వారి సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని హామీ ఇస్తున్నారు.
క్షేత్ర స్థాయి సమస్యలతో ఈ సంబంధం తన ఇమేజ్ను మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి దోహదపడింది. గుంటూరులో అనేక అభివృద్ధి పనులకు కూడా ఆయన నిధులు కేటాయిస్తున్నారు. రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, ప్రజా సౌకర్యాలు కొనసాగుతున్న మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలు ఆయన ముందుకు తెచ్చిన కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు. కేంద్ర మద్దతు, ఎంపీ నిధులతో, నియోజకవర్గంలో కనిపించే పని జరిగేలా చూసుకున్నారు.
ఇటీవలి సర్వే ఫలితాలు ప్రజలు ఈ ప్రయత్నాలను గమనించారని చూపిస్తున్నాయి. ఆయన స్థిరమైన పని, స్వచ్ఛమైన రాజకీయ విధానం మరే ఇతర ఎంపీ చేరుకోలేని స్కోరును సాధించడంలో ఆయనకు సహాయపడిందని చాలామంది నమ్ముతారు. ప్రస్తుత సెంటిమెంట్ ఆధారంగా, తదుపరి ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన బలమైన పోటీదారుగా ఉంటారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.