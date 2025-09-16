Lok Sabha Rankings: లోక్సభలో టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడిదే అగ్రస్థానం
తెలుగుదేశం పార్టీ చారిత్రాత్మకంగా దేశంలో అత్యంత సమర్థవంతమైన, ప్రగతిశీల ఎంపీలను తయారు చేసింది. ఇప్పటికీ ఈ గొప్ప వంశం లావు కృష్ణ దేవరాయలు, రామ్మోహన్ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, ఇతరులతో కొనసాగుతోంది.
2024-25 సంవత్సరానికి లోక్సభలో వారి పనితీరుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఎంపీలకు జారీ చేయబడిన తాజా ర్యాంకింగ్లు బయటకు వచ్చాయి. ఊహించినట్లుగానే, టీడీపీ అగ్రస్థానంలో ఉంది. దాని ఎంపీ లావు కృష్ణ దేవరాయలు పార్లమెంటులో అడిగే ప్రశ్నల సంఖ్య, మొత్తం హాజరు పరంగా నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నారు.
అధికారిక డేటా ప్రకారం, ఈ యువ టీడీపీ ఎంపీ ఈ సంవత్సరం లోక్సభలో 83.82శాతం హాజరును నమోదు చేశారు. దానితో పాటు, ఆయన పార్లమెంటులో 22 చర్చల్లో పాల్గొని 67 ప్రశ్నలు అడిగారు. ఈ సంఖ్యలు సమిష్టిగా ఆయనను జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిపాయి.
ఎందుకంటే ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన ఎంపీ కావడం విశేషం. అంతేకాకుండా, దేశంలోని అత్యంత సమర్థవంతమైన ఎంపీలలో కేంద్ర మంత్రులు రామ్ మోహన్ నాయుడు, చంద్రశేఖర్ కూడా ఉన్నారు.