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  4. Vijayawada: Childless Couple Held in Illegal Baby Purchase Case
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (15:45 IST)

పిల్లలు పుట్టరు.. ఆడ శిశువును కొనుగోలు చేసి ఢిల్లీకి వెళ్తుండగా...?

Baby
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (15:45 IST)
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పిల్లలు పుట్టరని వైద్యులు చెప్పడంతో, అక్రమంగా కొనుగోలు చేసిన ఒక ఆడ శిశువుతో తమ స్వగ్రామానికి తిరిగి వస్తుండగా ప్రకాశం జిల్లా పోలవరం గ్రామానికి చెందిన ఒక దంపతులు విజయవాడ పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు. 
 
ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో అకౌంటెంట్‌గా పనిచేస్తున్న కోనతం వెంకట కృష్ణారెడ్డి, ఆయన భార్య శివపార్వతికి సంతానం కలగకపోవడంతో, వారు చికిత్స కోసం అనేక ఆసుపత్రులను సందర్శించారు. చివరకు వారు పరీక్షల కోసం ఢిల్లీలోని ఒక ఐవీఎఫ్ కేంద్రానికి వెళ్లగా, వారికి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదని వైద్యులు నిర్ధారించారు. 
 
ఆ ఆసుపత్రి సందర్శన సమయంలోనే, అక్కడి సిబ్బందిలో ఒకరైన అమ్రీన్ ఆ దంపతులను సంప్రదించి, వారికి ఒక శిశువును విక్రయిస్తానని ప్రతిపాదించింది. అందుకు అంగీకరించిన ఆ దంపతులు ఆమెకు రూ. 6.59 లక్షలు చెల్లించారు. మూడు రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువు సిద్ధంగా ఉందని అమ్రీన్ చెప్పడంతో, వారు ఢిల్లీకి వెళ్లి ఆ శిశువును తీసుకుని తమ గ్రామానికి బయలుదేరారు. 
 
ఈ ప్రయాణంలో అమ్రీన్ భర్త సయ్యద్ కూడా వారితో పాటు వెళ్లాడు. విజయవాడ చేరుకున్న తర్వాత, ఆ దంపతులు శిశువు, సయ్యద్‌తో కలిసి పోలవరం గ్రామానికి బయలుదేరగా, రాజీవ్ గాంధీ పార్క్ సమీపంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకుని ముగ్గురినీ అరెస్టు చేశారు. 
 
నిందితులను మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా, ఆయన వారిని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. నివేదికల ప్రకారం, అమ్రిన్, సయ్యద్ ఆలం బీహార్‌లోని గయా జిల్లాకు చెందినవారు. వీరిద్దరూ ఢిల్లీలోని ఒక ఐవీఎఫ్ కేంద్రంలో పనిచేసేవారు. పిల్లలు లేని దంపతులను లక్ష్యంగా చేసుకుని, శిశువుల కోసం వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకునేవారు. 
 
కొన్ని సందర్భాల్లో, ఏజెంట్లు డబ్బు ఆశ చూపి పేదవారిని ప్రలోభపెట్టి వారి పిల్లలను తీసుకునేవారు. అమ్రిన్, సయ్యద్ ఈ శిశువును ఎక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చారనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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