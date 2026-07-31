APSRTC: ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ నిరసనలు
మూసివేసిన విద్యుధరపురం, గుంటూరు-2, నెల్లూరు-2, మంగళం డిపోలను వెంటనే తిరిగి తెరవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఏపీఎస్సార్టీసీ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (జాక్) తమ రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలో మూడవ దశను ప్రకటించింది. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల టెండర్లను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించడాన్ని నిలిపివేయాలని అది ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థను పరిరక్షించేందుకు, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులన్నింటినీ ఏపీఎస్సార్టీసీ స్వయంగా కొనుగోలు చేసి, వాటి యాజమాన్యాన్ని, నిర్వహణను చేపట్టాలని జాక్ కోరుకుంది.
విజయవాడలోని రెవెన్యూ భవన్లో జరిగిన జేఏసీ (జాక్) రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం అనంతరం ఆందోళన కార్యక్రమాల షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తూ, జేఏసీ కన్వీనర్లు వై. శ్రీనివాసరావు, పాలిశెట్టి దామోదరరావు కీలక ఆరోపణలు చేశారు. ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు ఆపరేటర్లకు అనుమతి ఇవ్వడం ద్వారా, విలువైన డిపో భూములను లీజుకు ఇచ్చి క్రమంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వారు పేర్కొన్నారు.
తాము ఇప్పటికే రెండు దశల శాంతియుత నిరసనలను పూర్తి చేసినప్పటికీ, ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించలేదని జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. ఇప్పటికే నాలుగు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ డిపోలను కూల్చివేసి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించారని, మరో ఎనిమిది డిపోలలోని 50 శాతం భూమిని ప్రైవేట్ సంస్థలకు కేటాయిస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. అలాగే, 1,450 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల నిర్వహణ కోసం మరో 29 డిపోలను ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు అప్పగించేందుకు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.