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  4. Samsung Galaxy F70 Pro 5G India launch date, pricing, and key specs officially revealed
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (15:28 IST)

అత్యాధునిక ఫీచర్లతో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎఫ్70 ప్రో 5జీ

Samsung Galaxy F70
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (15:28 IST)
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భారతీయ స్మార్ట్ మార్కెట్‌లోకి మరో స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది. ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ కంపెనీల్లో ఒకటైన శాంసంగ్ అత్యాధునిక ఫీచర్లతో ఈ పోన్‌ను మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసింది. గెలాక్సీ ఎఫ్70 ప్రో 5జీ పేరిట దీన్ని తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటికే లాంచ్‌ అయిన గెలాక్సీ ఎం47కి ఇది రీబ్రాండెడ్‌ వెర్షన్‌. 6000 ఎంఏహెచ్‌ బ్యాటరీతో వస్తోంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన అన్ని శాంసంగ్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల మాదిరిగానే దీనికి 6 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్‌ అప్‌డేట్స్ ఇవ్వనుంది.
 
ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.7 అంగుళాల ఫుల్‌ హెచ్‌డీ+ సూపర్‌ అమోలెడ్‌ డిస్‌ప్లే, 120హెచ్‌జడ్ రిఫ్రెష్‌రేట్‌తో వస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్‌ 16తో కూడిన శాంసంగ్‌ వన్ యూఐ 8.5 యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌పై పనిచేస్తుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్‌ 6 జెన్‌ 3 ప్రాసెసర్‌ ఇచ్చారు. కార్నింగ్‌ గొరిల్లా విక్టస్‌+ ప్రొటెక్షన్‌ ఉంది. ఆరేళ్ల ఓఎస్‌+ ఆరేళ్ల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్స్‌ ఇస్తామని కంపెనీ చెబుతోంది.
 
ఫోన్‌ వెనుక వైపు ట్రిపుల్‌ కెమెరా ఇచ్చారు. 50 ఎంపీ ఓఐఎస్‌ ప్రధాన కెమెరా+ 5 ఎంపీ అల్ట్రా వైడ్‌+ 2 ఎంపీ మాక్రో కెమెరా ఉంది. ముందు వైపు 12 ఎంపీ హెచ్‌డీఆర్‌ సెల్ఫీ కెమెరా ఇచ్చారు. 6000mAh బ్యాటరీ, 45డబ్ల్యూ వైర్డ్‌ ఫాస్ట్‌ ఛార్జింగ్‌ (అడాప్టర్‌ విడిగా కొనుగోలు చేయాలి) సదుపాయం ఉంది. డైరెక్ట్‌ వాయిస్‌ మెయిల్‌, గూగుల్‌ జెమినై, ఏఐ వాయిస్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 
 
ఇక ధర విషయానికొస్తే... గెలాక్సీ ఎఫ్70 ప్రో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. 6జీబీ/128జీబీ వేరియంట్‌ ధర రూ.25,999, 8జీబీ/128జీబీ ధర రూ.29,999, 8జీబీ/256జీబీ ధర రూ.34,999గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ప్రారంభం ఆఫర్‌లో భాగంగా 6జీబీ/128జీబీ వేరియంట్‌ను రూ.23,999కు కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఆగస్టు 8 నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌, శాంసంగ్‌ ఇండియా ఆన్‌లైన్‌ స్టోర్‌, సంబంధిత రిటైల్‌ స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఆల్ఫా బ్లాక్, ఆరా గ్రీన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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