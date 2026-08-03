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  4. 435 Telangana Villages Selected Under PM AJAY
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (11:50 IST)

PM AJAY ఆదర్శ గ్రామ్ విభాగం కింద తెలంగాణలోని 435 గ్రామాలు

Telangana
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (11:50 IST)
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భారత ప్రభుత్వం ప్రధాన మంత్రి అనుసూచిత్ జాతి అభ్యుదయ యోజనలో భాగంగా ఆదర్శ గ్రామం విభాగం ద్వారా షెడ్యూల్డ్ కులాల వర్గాల సామాజిక-ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తోంది. సామాజిక న్యాయం, సాధికారత మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలను అనుసంధానించడం, కీలకమైన అభివృద్ధి లోపాలను పరిష్కరించడం ద్వారా సామాజిక-ఆర్థిక సూచికలలో సంపూర్ణ ప్రగతిని సాధించడం ఈ పథకం లక్ష్యం.
 
రాజ్యసభలో అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మందడి అడిగిన ప్రశ్నకు సామాజిక న్యాయం, సాధికారత శాఖ సహాయ మంత్రి రాందాస్ అఠావలే లిఖితపూర్వకంగా ఈ వివరాలను అందించారు. పీఎం-అజయ్‌లోని ఆదర్శ గ్రామం విభాగం కింద దేశవ్యాప్తంగా 47,328 గ్రామాలు ఎంపికయ్యాయని, ఇందులో తెలంగాణలోని 435 గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయని సభకు తెలియజేశారు. 
 
ఎంపిక చేసిన గ్రామాలకు సంబంధించిన రాష్ట్రాల వారీ వివరాలను సభలో ఉంచారు. విద్యతో సహా 10 రంగాలకు చెందిన 50 సామాజిక-ఆర్థిక సూచికల లక్ష్యాలను పూర్తిగా సాధించడం ద్వారా, ఎంపిక చేసిన గ్రామాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేయడంపై ఆదర్శ గ్రామం విభాగం దృష్టి సారిస్తుందని ఆ లిఖితపూర్వక సమాధానం పేర్కొంది. 
 
ఈ సూచికల ప్రస్తుత స్థితిని (బేస్‌లైన్) నిర్ధారించడానికి ఒక అవసరాల అంచనా సర్వే నిర్వహించబడుతుంది. గుర్తించిన లోపాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల సమన్వయం ద్వారా లేదా పీఎం-అజయ్‌ కింద మద్దతు లభించే చర్యల ద్వారా పరిష్కరిస్తారు. రాష్ట్రాలు సాధించిన పురోగతిని పీఎంఏజీవై పోర్టల్‌లో క్రమం తప్పకుండా అప్‌డేట్ చేస్తారు.
 
దేశవ్యాప్తంగా ఈ పథకం కింద 3,28,131 అభివృద్ధి పనులు, 1,10,51,213 మంది లబ్ధిదారులను గుర్తించినట్లు సభకు తెలియజేయబడింది. వీటిలో, ఇప్పటివరకు 46,642 అభివృద్ధి పనులు పూర్తయ్యాయి. 47,59,399 మంది లబ్ధిదారులు ప్రయోజనం పొందారు. 
 
తెలంగాణ విషయానికి వస్తే, విద్యా రంగంలో 3,529 మంది లబ్ధిదారులను గుర్తించగా, వారిలో 472 మంది ఇప్పటికే ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం పొందారని లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పేర్కొన్నారు. 
 
థర్డ్-పార్టీ ఆడిట్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, పీఎం-అజయ్ ఆదర్శ గ్రామ్ విభాగం కింద ఆదర్శ గ్రామ్‌గా ప్రకటించుకుంటూ సమర్పించిన స్వయం-ధృవీకరణను సరిచూడాలని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ఆదేశించినట్లు సభకు తెలియజేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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