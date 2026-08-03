తెలంగాణలో సోమవారం భారీ వర్షాలు.. హైదరాబాదులో 16 శాతం తక్కువ వర్షపాతం
తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో సోమవారం మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ వర్షాల ప్రభావం దక్షిణ, తూర్పు, ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ ప్రాంతాలపై ఉండే అవకాశం ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, బలమైన గాలులు వీచే సూచనలు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లో కూడా సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. వర్షాల వల్ల ప్రధాన రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడం, ట్రాఫిక్ మందగించడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణికులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించబడింది.
ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఉన్న ఉక్కపోత నుండి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయని భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలకు వెళ్లవద్దని అధికారులు కోరారు.
మరోవైపు ఈ రుతుపవనాల కాలంలో ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్లో 16 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. జూన్ 1 నుండి జూలై 31 వరకు సాధారణంగా కురవాల్సిన 282 మి.మీ వర్షానికి బదులుగా, నగరంలో కేవలం 237.4 మి.మీ వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది. నగరంలో కేవలం 18 రోజుల పాటు మాత్రమే వర్షాలు కురిశాయి.
జూలై నెలాఖరు నాటికి హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో వర్షపాతం లోటు కనిపించగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది. తగినంత వర్షం కురవకపోవడం వల్ల భూగర్భ జలమట్టాలు గణనీయంగా పెరగలేదు. బోరుబావులు రీఛార్జ్ కాలేదు.
అయితే, తీవ్రమైన వేసవి కాలంతో పోలిస్తే ఇటీవలి వర్షాలు కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించాయి. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 37 శాతం వర్షపాత లోటు నమోదైంది. ఇప్పటివరకు 277.1 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా వేయగా, కేవలం 175.7 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది.
పలు జిల్లాలో 21 రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో పరిస్థితి కొంత ఆశాజనకంగా ఉంది.