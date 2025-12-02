మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 2 డిశెంబరు 2025 (12:28 IST)

Bhauma Pradosh Vrat 2025: భౌమ ప్రదోషం.. శివపూజ చేస్తే అప్పులు మటాష్.. ఉపవాసం వుంటే?

Lord Shiva
భౌమ అంటే కుజుడు, మంగళవారాలు త్రయోదశి తిథిలో వచ్చినప్పుడు దానిని భౌమ ప్రదోషం అంటారు. ఈ రోజు క్రియ, ధైర్యం, విశ్రాంతితో ముడిపడి వుంటుంది. ఈ రోజున శివునిని పూజించడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి. శివపూజతో మానసిక ప్రశాంతత, శారీరక బలం, శ్రేయస్సు కోసం భౌమ ప్రదోష పూజ చేయడం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ప్రదోష సంధ్యా కాల సమయంలో శివపూజ చేయడం ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందులు చేకూరుతాయి. 
 
ఇంకా ప్రతికూల కర్మలను తొలగిస్తుందని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా అనారోగ్య సంబంధాలను దూరం చేస్తుంది. ఈ రోజంతా ఉపవాసం వుండటం.. ప్రదోష వేళలో నందీశ్వరునికి అభిషేకం చేయడం ద్వారా కర్మ ఫలితాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. అప్పులు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనం కోసం భౌమ ప్రదోష వ్రతం ఆచరించడం మంచిది. శివునికి నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి. 
 
108 సార్లు బిల్వార్చన చేయడం మంచిది.  
 
అలాగే ఉపవాసం వున్నవారు ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, మాంసాహారం, మద్యం తీసుకోకూడదు. సాయంత్రం పూజ ముగిసిన తర్వాత ఆహారం తీసుకోవచ్చు.

Watch More Videos

పవన్ సారీ చెప్తే ఆయన సినిమాలు ఒకట్రెండు రోజులు ఆడుతాయి, లేదంటే అంతే: కోమటిరెడ్డి (video)

పవన్ సారీ చెప్తే ఆయన సినిమాలు ఒకట్రెండు రోజులు ఆడుతాయి, లేదంటే అంతే: కోమటిరెడ్డి (video)తెలంగాణ విడిపోయి 13 ఏళ్లు కావస్తోంది. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏపీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణపై అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎందుకు చేసారో తనకైతే అర్థం కావడంలేదని తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలిసి అన్నారో తెలియక అన్నారో కానీ ఆయన తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకుని భేషరుతు క్షమాపణలు చెప్పాలి. సారీ చెబితే ఆయన సినిమాలు తెలంగాణలో ఒకట్రెండు రోజులు ఆడుతాయి. చెప్పకపోతే ఒక్క షో కూడా పడదు అంటూ హెచ్చరించారు.

ప్రాణం పోయినా అతడే నా భర్త... శవాన్ని పెళ్లాడిన కేసులో సరికొత్త ట్విస్ట్

ప్రాణం పోయినా అతడే నా భర్త... శవాన్ని పెళ్లాడిన కేసులో సరికొత్త ట్విస్ట్ప్రాణం పోయినా అతడే నా భర్త అని ప్రకటించి, చివరకు మృతదేహాన్ని పెళ్లాడిన ఓ యువతి కేసులో సరికొత్త విషయం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. యువతి కుటుంబ సభ్యులతో మృతుడికి సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్టు తెలిపే ఓ వీడియో ఒకటి ఇపుడు వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో ఇటీవల ఓ పరువు హత్య జరిగింది. తమ బిడ్డ తక్కువ కులానికి చెందిన యువకుడుని పెళ్ళి చేసుకోవడం ఏమాత్రం ఇష్టం లేని యువతి తండ్రి, కుమారుడు కలిసి పరువు హత్యకు పాల్పడ్డారు. మృతుడు పేరు సక్షమ్ టాటే. అతని ప్రియురాల అచల్. ఈ కేసులో హంతకుల కుటుంబంతో మృతుడు సక్షమ్ టాటేకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ నెలలో నిందితులు గజానన్, సాహిల్, హిమేష్‌తో కలిసి సక్షమ్ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఏప్రిల్ 14వ తేదీన అంబేద్కర్ జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొన్న అచల్, ఆమె తండ్రి గజానన్ కొందరు యువకులతో కలిసి నృత్యం చేస్తున్న దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. వారిలో సక్షమ్ కూడా ఉన్నారు.

భూగర్భంలో ఆగిపోయిన మెట్రో రైలు - సొరంగంలో నడిచి వెళ్లిన ప్రయాణికులు

భూగర్భంలో ఆగిపోయిన మెట్రో రైలు - సొరంగంలో నడిచి వెళ్లిన ప్రయాణికులుచెన్నై మెట్రో రైలు భూగర్భంలో చిక్కకునిపోయింది. మెట్రో రైలులో సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో ఆ రైలు సొరంగంలో ఆగిపోయింది. దీనికితోటు విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయింది. దీంతో అందులోని ప్రయాణికులను మార్గమధ్యంలో దించేశారు. ఆ తర్వాత వారంతా సొరంగం మార్గంలో మరో స్టేషన్ వరకు నడిచి వచ్చారు. చెన్నై ఎయిర్ పోర్టు - విమ్కో నగర్ ప్రాంతాల మధ్య నడిచే మెట్రో రైలు చెన్నై సెంట్రల్ స్టేషన్ దాటిన తర్వాత రైలులో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీనికితోడు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. వారు మధ్యలోనే ఆగి సొరంగంలోని రైల్వే ట్రాక్‌పై నడుచుకుంటూ హైకోర్టు మెట్రో సేషన్‌కు చేరుకున్నారు.

వామ్మో, జనంలోకి తోడేలుకుక్క జాతి వస్తే ప్రమాదం (video)

వామ్మో, జనంలోకి తోడేలుకుక్క జాతి వస్తే ప్రమాదం (video)ఇటీవల అడవి జంతువులపై పరిశోధనలు చేసే ప్రొఫెసర్ బిలాల్ హబీబ్ ఓ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసారు. అదేమిటంటే... కుక్కతో తోడేలు సంపర్కం చేస్తూ కనిపించడం. ఈ కలయిక చాలా ప్రమాదకరమని ఆయన అంటున్నారు. వీటికి పుట్టే పిల్లలు తోడేలు స్వభావంతోనూ కుక్క స్వభావంతోనూ వుంటాయి. కుక్క మానవుల పట్ల విశ్వాసం కలిగి వుంటుంది. కానీ తోడేలు అలాక్కాదు. దాడి చేయడమే ప్రధానంగా వుంటుంది. మనుషులను చూస్తే ఇవి దాక్కుంటాయి. కుక్క-తోడేలుకు పుట్టడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఇవి కుక్కల్లా విశ్వాసంతోనూ, కొన్నిసార్లు తోడేళ్లలా ప్రమాదకరంగానూ ప్రవర్తిస్తాయి.

బలహీనపడుతున్న దిత్వా తుఫాను.. అయినా ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్

బలహీనపడుతున్న దిత్వా తుఫాను.. అయినా ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుఫాను బలహీనపడుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా మారుతోంది. ఇది నైరుతి దిశగా పయనించి మరికొన్ని గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఇది ఉత్తర తమిళనాడు తీరాన్ని అనుకునివున్నట్టు వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.

30-11-2025 ఆదివారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి

30-11-2025 ఆదివారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయిమేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సమయస్ఫూర్తిగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. వనసమారాధనలో పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పనులు సాగవు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. ఆస్తి వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి.

Weekly Horoscope: 30-11-2025 నుంచి 06-12-2025 వరకు మీ వార ఫలితాలు

Weekly Horoscope: 30-11-2025 నుంచి 06-12-2025 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కృషి ఫలించకున్నా యత్నించామన్న తృప్తి ఉంటుంది. నిరుత్సాహం వీడి శ్రమించండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. ధనసహాయం తగదు. మీ ఇబ్బందులను సున్నితంగా తెలియజేయండి. గురువారం నాడు పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొందరి నిర్లక్ష్యం మీకు ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. కొంతమంది మీ వ్యాఖ్యలను తప్పుపడతారు. సంతానం కదలికలపై దృష్టి సారించండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. కిట్టని వారు తప్పుదారి పట్టించేందుకు ఆస్కారం ఉంది. వ్యాపారాలు గణనీయంగా ఊపందుకుంటాయి. వేడుకలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం తగదు.

శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయం.. మాజీ తిరువాభరణం కమిషనర్‌ వద్ద విచారణ

శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయం.. మాజీ తిరువాభరణం కమిషనర్‌ వద్ద విచారణశబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయమైన కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్, మాజీ తిరువాభరణం కమిషనర్ కె ఎస్ బైజును ప్రశ్నించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా, కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు బైజును సాయంత్రం వరకు కస్టడీకి అనుమతించింది. జూలై 2019లో ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పూతను తొలగించి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ కోసం తీసుకెళ్లినప్పుడు సర్వీస్ నుండి రిటైర్డ్ అయిన బైజు తిరువాభరణం కమిషనర్‌గా ఉన్నారు.

29-11-2025 శనివారం ఫలితాలు - తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు...

29-11-2025 శనివారం ఫలితాలు - తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై గురికుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. తీర్ధయాత్రలకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.

భగవద్గీత ఇదిగో అనగానే ఆ అమ్మాయిలు ఏం చేసారో చూడండి (video)

భగవద్గీత ఇదిగో అనగానే ఆ అమ్మాయిలు ఏం చేసారో చూడండి (video)ఇప్పటి తరాన్ని కొంతమంది భయం-భక్తి లేకుండా పెరుగుతున్నారని అంటుంటారు కానీ ఈమధ్య కాలంలో యువతలో భక్తి భావం బాగా పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఏదో కొందరు తప్ప దాదాపు అంతా వారివారి సాంప్రదాయాలను బాగా పాటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ వ్యక్తి భగవద్గీత పుస్తకాన్ని ప్రత్యేకించి కొంతమంది యువతీయువకులకు పంచాడు. అప్పుడు వారు ఆ గ్రంధాన్ని ఎలా తీసుకున్నారన్నది చూపెట్టాడు. భగవద్గీత ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో భక్తిగా అందుకున్నారు. అలా ఆ గ్రంధాన్ని అందుకునేటప్పుడు వారు తాము వేసుకున్న చెప్పులను వదిలిపెట్టి మరీ ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకోవడం కనిపిస్తుంది.
