ఎనిమిదేళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడి.. 28 ఏళ్ల వ్యక్తికి కడప పోస్కో కోర్టు జీవిత ఖైదు
2019లో రైలులో 8 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కేసులో 28 ఏళ్ల వ్యక్తికి కడప పోస్కో కోర్టు జీవిత ఖైదు విధించింది. బాధితురాలికి రూ.10.50 లక్షలు పరిహారం చెల్లించాలని, నిందితుడికి రూ.10,000 జరిమానా విధించాలని న్యాయమూర్తి ప్రవీణ్ కుమార్ గుంతకల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ను ఆదేశించారు.
ఈ సంఘటన జనవరి 27, 2019న తిరుపతి-నిజామాబాద్ రాయలసీమ సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్లో జరిగింది. బాధితురాలు, విద్యార్థిని, తన తల్లిదండ్రులతో తిరుపతి నుండి సికింద్రాబాద్కు వెళుతుండగా, బీ2 కోచ్లో ఒంటరిగా టాయిలెట్కు వెళ్లింది. కడప పట్టణానికి చెందిన నిందితుడు గాలి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి అనే మేస్త్రి ఆ చిన్నారిని వెంబడించి, బలవంతంగా టాయిలెట్ లోపలికి తోసి, ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
ఆ చిన్నారి అరుపులకు ఆమె తల్లిదండ్రులు, తోటి ప్రయాణికులు, వ్యాపారులు అప్రమత్తమై టాయిలెట్ తలుపు తట్టారు. ప్రయాణికులు నిందితుడిని పట్టుకుని టికెట్ ఇన్స్స్పెక్టర్కు అప్పగించారు. అయితే, రైలు కడప స్టేషన్ ప్లాట్ ఫామ్ 3లోకి దూకగానే, నిందితుడు రైలు నుంచి దూకి పారిపోయాడు.
బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తరువాత దానిని కడప రైల్వే పోలీస్ స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. ఈ కేసును రైల్వే డిప్యూటీ ఎస్పీ రమేష్ దర్యాప్తు చేసి సమగ్ర చార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. సంఘటన జరిగిన తొమ్మిది రోజుల తర్వాత, ఫిబ్రవరి 5, 2019న నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
పోస్కో కోర్టు నిందితుడికి జీవిత ఖైదు విధించడమే కాకుండా, బాధితురాలికి న్యాయం జరిగేలా, రైల్వే వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం ఉండేలా అనేక చర్యలు తీసుకుంది. నిందితుడు తప్పించుకోవడానికి అనుమతించినందుకు రైల్వే సిబ్బందిని బాధ్యులుగా చేస్తూ, సంఘటన సమయంలో విధుల్లో ఉన్న టికెట్ ఇన్స్పెక్టర్పై శాఖాపరమైన చర్య తీసుకోవాలని కోర్టు సిఫార్సు చేసింది.