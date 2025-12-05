Revanth Reddy: ఒకే వేదికపై రాహుల్ గాంధీ, ప్రధాని మోదీ.. రేవంత్ ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుందా?
కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో వృత్తిపరమైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి విధానంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్పుడప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తోంది.
కట్ చేస్తే.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చే వారం హైదరాబాద్లో తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, రేవంత్ రెడ్డి ఈ మెగా ఈవెంట్కు మోదీ, రాహుల్ గాంధీ ఇద్దరికీ ఆహ్వానం పంపారు. హైదరాబాద్లో జరిగే శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొని, నగరం ప్రపంచ ఇమేజ్ను విస్తరించడంలో తమ పాత్ర పోషించాలని ఆయన వారిద్దరినీ ఆహ్వానించారు.
నీతి ఆయోగ్, రంగాల నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంలో రూపొందించబడిన తెలంగాణ రైజింగ్2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ గురించి ప్రధానమంత్రికి వివరిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రోడ్ మ్యాప్ను విక్షిత్ భారత్ 204, $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక లక్ష్యంతో అనుసంధానించారని హైలైట్ చేశారు.
మరోవైపు, ఆయన తన పార్టీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను కలిసి వారిని కూడా ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆహ్వానించారు. రేవంత్ మోదీ, రాహుల్ గాంధీ ఇద్దరికీ తన ఆహ్వానాన్ని అందించారని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వారిని ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం ద్వారా అతను ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టిస్తారో లేదో చూడాలి. కానీ స్పష్టమైన రాజకీయ అనుబంధాలను పరిశీలిస్తే ఇది అసంభవం.