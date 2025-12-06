Nara Lokesh: డిసెంబర్ 6-10 వరకు అమెరికా, కెనడాలో నారా లోకేష్ పర్యటన
ఆంధ్రప్రదేశ్కు పెట్టుబడులను సమీకరించేందుకు విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి నారా లోకేష్ డిసెంబర్ 6-10 వరకు ఐదు రోజుల పాటు అమెరికా, కెనడా దేశాల పర్యటన చేపడతారు. అధికారిక వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, డిసెంబర్ 6న నారా లోకేశ్ డల్లాస్లో తన పర్యటనను ప్రారంభిస్తారు.
రాష్ట్ర పారిశ్రామిక విధానాలు, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రదర్శించడానికి తెలుగు ప్రవాసులతో ఇంటరాక్టివ్ సెషన్లో ప్రసంగిస్తారు. డిసెంబర్ 8- 9 తేదీలలో, ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో కీలక సాంకేతిక, తయారీ కంపెనీలతో సమావేశాలు నిర్వహించి అధిక వృద్ధి చెందుతున్న రంగాలలో కొత్త పెట్టుబడులు, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాలను చర్చిస్తారు.
ఈ పర్యటన డిసెంబర్ 10న టొరంటోలో ముగుస్తుంది. అక్కడ లోకేష్ వ్యాపార నాయకులు, పరిశ్రమ సంఘాలతో కలిసి కెనడియన్ సహకారం కోసం అవకాశాలను అన్వేషిస్తారు. టిడిపి నేతృత్వంలోని సంకీర్ణం తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత లోకేష్ అమెరికాకు ఇది రెండవ పర్యటన.
నారా లోకేష్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ విలువ నిరంతర ప్రపంచవ్యాప్త ప్రచారం పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచడంలో సహాయపడిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.