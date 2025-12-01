సోమవారం, 1 డిశెంబరు 2025
Samantha Ruth Prabhu: రాజ్ నిడిమోరును పెళ్లాడిన సమంత రూతు ప్రభు

తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులోని ఈషా యోగా సెంటర్ లోపల ఉన్న లింగ్ భైరవి ఆలయంలో డిసెంబర్ 1, సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన నటి సమంత రూత్ ప్రభు, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్నారు. సమంత వివాహ వేడుక ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది, దానికి క్యాప్షన్: 01.12.2025 అని ఇచ్చారు. ఈ వేడుకకు దాదాపు 30 మంది అతిథులు హాజరయ్యారు.

ఆదివారం రాత్రి ఈ జంట వివాహం గురించి ఊహాగానాలు చెలరేగడం ప్రారంభించాయి. ఆధ్యాత్మికంగా ముఖ్యమైన వేదికగా వున్న ఈషా ఫౌండేషన్‌లో ఆమె వివాహం జరిగింది. సమంత- రాజ్ నిడిమోరు గత కొన్ని నెలలుగా తరచుగా కలిసి కనిపిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ వారు తమ సంబంధం గురించి నోరు విప్పలేదు.
 
 
అయితే, ముంబైలో జరిగిన నటి బ్రాండ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో తాము కౌగిలించుకున్న ఫోటోను షేర్ చేసిన తర్వాత ఈ జంట ఇటీవల తమ ప్రేమను ఇన్‌స్టాగ్రామ్-అధికారికంగా చేసినట్లు కనిపించింది. ఇది త్వరగా ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయింది. వృత్తిపరంగా, సమంత- రాజ్ మొదట ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2 లో కలిసి పనిచేశారు. అక్కడ రాజ్, కృష్ణ డికెతో కలిసి దర్శకుడిగా పనిచేశారు. వారి అనుబంధం సిటాడెల్: హనీ బన్నీతో కొనసాగింది. వారిద్దరూ ఇప్పుడు నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన రాబోయే తెలుగు యాక్షన్ డ్రామా మా ఇంటి బంగారంను కూడా సహ నిర్మాతలుగా చేస్తున్నారు. ఇందులో సమంత ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. 
 
 
సమంత మరియు రాజ్ ఇద్దరూ తమ సొంత నిర్మాణ సంస్థలను నడుపుతున్నారు. సమంత గతంలో నటుడు నాగ చైతన్యను వివాహం చేసుకుంది. నాలుగు సంవత్సరాల వివాహం తర్వాత ఈ జంట 2021లో విడిపోయారు. రాజ్ నిడిమోరు గతంలో శ్యామలి డేను వివాహం చేసుకున్నాడు.

