Jagan: ఏపీ లిక్కర్ కేసులో జగన్ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి అరెస్ట్
ఏపీ లిక్కర్ కేసులో వైకాపా చీఫ్ జగన్ సన్నిహితుడు నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డిని సిట్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయనను విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో నర్రెడ్డి ఆస్తులపై దాడులు జరిగాయి. సోదాల సమయంలో సిట్ పత్రాలు, హార్డ్ డిస్క్లను స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఈ ఆధారాల ఆధారంగా, నర్రెడ్డిని ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 2019లో జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, నర్రెడ్డి 6 కొత్త కంపెనీలను ప్రారంభించారు. ఈ కంపెనీలను కిక్బ్యాక్ డబ్బును మళ్లించడానికి తరలించారని సిట్ అనుమానిస్తోంది. ఆయన వైజాగ్ నివాసంలో దాడులు నిర్వహించి అనేక పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రైజెస్, గ్రీన్ స్మార్ట్ ఇన్ఫ్రా కాన్, గ్రీన్ టెక్ ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్స్, శేఖర్ ఫౌండేషన్, గ్రీన్ టెల్ ఎంటర్ప్రైజెస్, గ్రీన్ కార్డ్ మీడియా, వైలెట్టా ఫర్నిచర్స్, గ్రీన్ స్మార్ట్, జెనెసిస్ పెట్రో కెమికల్స్ అండ్ లాజిస్టిక్స్, గ్రీన్ ఫ్యూయల్ గ్లోబల్ ట్రేడింగ్లను నర్రెడ్డి సునీల్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్నారు.
ఆయనకు హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం రెండింటిలోనూ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ అరెస్టుతో రూ.3200 కోట్ల మద్యం కుంభకోణం గురించి కీలక వివరాలు వెల్లడవుతాయని భావిస్తున్నారు. ముడుపుల డబ్బు ఎలా మళ్లించబడిందో, తుది లబ్ధిదారులు ఎవరు అని అర్థం చేసుకోవడానికి సిట్ అన్ని చుక్కలను అనుసంధానించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.