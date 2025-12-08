Roasted Cockroach: విశాఖపట్నం హోటల్లో దారుణం- చికెన్ నూడుల్స్లో బొద్దింక
విశాఖపట్నంలోని బీచ్ రోడ్లోని స్టార్క్ రెస్టారెంట్లో శనివారం మధ్యాహ్నం ఆర్డర్ చేసిన చికెన్ నూడుల్స్లో రోస్ట్ అయిన బొద్దింక కనిపించడంతో కొంతమంది కస్టమర్లు షాక్ అయ్యారు. వంటకం వడ్డించిన బేరర్ను ప్రశ్నించగా, అతను సమాధానం చెప్పకుండా తప్పించుకున్నాడు. కస్టమర్లు రెస్టారెంట్ ఇన్ఛార్జ్కు ఫోన్ చేసినప్పుడు, అతను తమ వంటగది ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాడు.
బేరర్ వంటకాన్ని వంటగది నుండి టేబుల్కు తీసుకెళ్లినప్పుడు బొద్దింక వచ్చి ఉండవచ్చు. ఈ పరిణామాన్ని గమనించిన ఇతర కస్టమర్లు, రెస్టారెంట్ సరైన శుభ్రతను పాటించడంలో విఫలమైందని తప్పుపట్టారు. వారు ఆహారం తినకుండానే రెస్టారెంట్ నుండి వెళ్లిపోయారు.
ఈలోగా, బొద్దింకతో కూడిన వంటకాన్ని వడ్డించిన కస్టమర్లు ఆహార భద్రతా అధికారులకు ఫోన్ చేసి వెంటనే రెస్టారెంట్ను తనిఖీ చేసి బొద్దింకతో కూడిన ఆహారం నమూనాలను సేకరించాలని కోరారు. అయితే, ఆహార భద్రతా విభాగం నుండి ఎవరూ రాలేదు.
విశాఖపట్నం ఫుడ్ కంట్రోలర్ అసిస్టెంట్ చక్రవర్తిని సంప్రదించగా, సంబంధిత ఆహార భద్రతా అధికారి (FSO) సెలవులో ఉన్నందున, తాము మరొక అధికారిని పంపామని తెలిపారు.