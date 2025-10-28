Kavitha: కొత్త మేకోవర్లో కనిపించిన కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కుమార్తె, బీఆర్ఎస్ మాజీ నేత కల్వకుంట్ల కవిత తన తండ్రి పార్టీ నుండి బహిష్కరించబడిన తర్వాత రాజకీయ వేదిక లేకుండా పోయింది. కవిత ఇప్పుడు తన కెరీర్లో తన సొంత పార్టీని ప్రారంభించి, తనకంటూ ఒక వేదికను సృష్టించుకోవడం ద్వారా తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని పునఃప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నారు.
ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ అమరవీరుల కుటుంబాలను కలుసుకుని, వారితో సుదీర్ఘంగా సంభాషించడం ద్వారా ఆమె ఈ దిశలో కీలకమైన అడుగు వేశారు. ఈ సందర్భంగాకవిత కొత్త మేకోవర్తో కనిపించారు. మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎంపీ, సాధారణంగా వదులుగా ఉండే జుట్టును ఇష్టపడే వ్యక్తిలా కాకుండా, వెనుకకు కట్టిన జుట్టుతో కనిపిస్తారు.
ఆమె స్వతంత్ర శైలిని ప్రతిబింబించే చేనేత చీరలో కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం కవిత కొత్త మేకోవర్లో కనిపించారు. కవిత తన రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం ఇకపై ఒంటరిగా పోరాడనున్నారు. ఎందుకంటే ఆమె తన సొంత రాజకీయ పార్టీకి ముందుగానే వేదికను సిద్ధం చేసుకుంటూ రాష్ట్రవ్యాప్త పర్యటనకు సిద్దమవుతున్నారు.