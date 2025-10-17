అమరావతి: రాజధాని అభివృద్ధికి రైతుల అండ.. భూమిని విరాళంగా ఇవ్వడంపై చర్చ
రాష్ట్ర రాజధాని అభివృద్ధికి మద్దతుగా తమ భూమిని విరాళంగా ఇవ్వడంపై అమరావతి రైతులతో ఏపీసీఆర్డీఏ కమిషనర్ కె. కన్నబాబు చర్చలు జరిపారు. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు వెంబడి ఉండవల్లి ఈ3 రోడ్డు వద్ద, 22 మంది రైతులు ఎల్పీఎస్ కింద 14 ఎకరాల భూమిని స్వచ్ఛందంగా విరాళంగా ఇచ్చారు.
అదేవిధంగా, పెనుమాక వద్ద, 14 మంది రైతులు రోడ్డు నెట్వర్క్లు, సంబంధిత మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి కోసం 28.25 ఎకరాలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ స్వచ్ఛంద భూ విరాళాలు అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని యాక్సెస్ రోడ్లు, కొండవీటి వాగు వరద నిర్వహణ పనులు, ఇతర మెరుగుదలలు వంటి కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల పనులను గణనీయంగా వేగవంతం చేస్తాయి.
ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిగా అమరావతిని సాధించడంలో రైతులు చూపిన నమ్మకం, సహకారం, నిరంతర మద్దతు కోసం కమిషనర్ కన్నబాబు వారిని అభినందించారు. అమరావతి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను వేగంగా అమలు చేయడంలో చురుకైన పాత్ర పోషించినందుకు ఉండవల్లి, పెనుమాక రైతులకు ఏపీసీఆర్డీఏ అదనపు కమిషనర్ భార్గవ తేజ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.