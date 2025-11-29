ఆదివారం, 30 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (23:12 IST)

వాస్తు ప్రకారం లాటరీ వ్యవస్థ ద్వారా రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ఫ్లాట్లు.. పెమ్మసాని

dr pemmasani
కేంద్ర సమాచార, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, సీనియర్ అధికారులతో కలిసి శనివారం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని రైతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన ప్లాట్లకు సంబంధించి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రస్తావించారు. 
 
990 మంది నమోదైన రైతులలో 156 మంది మాత్రమే వాస్తు సంబంధిత సమస్యలను లేవనెత్తారని డాక్టర్ పెమ్మసాని పేర్కొన్నారు. వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా లాటరీ వ్యవస్థ ద్వారా అమరావతిలో ఈ రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లను ప్రభుత్వం కేటాయిస్తుందని ఆయన అన్నారు. 
 
అదనంగా, తిరిగి కేటాయింపు కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులను రాష్ట్రం భరిస్తుందని పెమ్మసాని వెల్లడించారు. వాణిజ్య ప్లాట్లకు సంబంధించి, వాణిజ్య ప్లాట్లలోని రోడ్ సూలా, వాస్తు సమస్యలను సర్వే చేసి తదుపరి సమీక్ష సమావేశంలో నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. 
 
ల్యాండ్ పూలింగ్‌కు సంబంధించి, 2,492 ఎకరాలకు సంబంధించిన 45 భూ సంబంధిత కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. వీటిలో 17 కేసులు ఉపసంహరించబడ్డాయి. 
 
28 డిసెంబర్ 3న విచారణకు వస్తాయి. ఈ కేసులు అనుకూలంగా పరిష్కరించబడిన తర్వాత, డిసెంబర్ 10 నాటికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్‌లు జారీ చేయబడతాయి. వివిధ కేసులు పరిష్కరించబడిన తర్వాత 10,000-15,000 చదరపు గజాల మధ్య పెద్ద విస్తీర్ణంలో ఉన్న రైతులకు వారి అసలు ప్రాంతాలలో కేటాయింపులు లభిస్తాయని ఆయన వివరించారు.
 
38,000 మంది రైతులకు హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ చేశామని, వారిలో 10,000 మంది తమ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారని డాక్టర్ పెమ్మసాని అన్నారు. ఒక నెలలోపు CRDA హెల్త్ కార్డులు మరియు పెన్షన్లను పూర్తిగా తిరిగి యాక్టివేట్ చేస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. 
 
400 కేవీ, 220 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉన్నాయని, అయితే కొన్ని విభాగాలు కోర్టుల పరిశీలనలోకి వచ్చాయని మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం వాటిని విడిగా పరిష్కరిస్తుంది. గ్రామకంఠం, జరీబు భూములకు సంబంధించి గతంలో జరిగిన అన్యాయాలను పరిష్కరించడానికి, అధికారులు వివరణాత్మక సర్వేలు, మూడవ పార్టీ ధృవీకరణలను నిర్వహిస్తారు. అనర్హమైనవిగా తేలిన ఏవైనా కేటాయింపులు రద్దు చేయబడతాయని పేర్కొన్నారు.
 
ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు లంక గ్రామ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. మంత్రివర్గం ఆమోదించిన తర్వాత ఇతర అసైన్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమవుతుందని ఆయన అన్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ, రైతుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కట్టుబడి ఉన్నాయని చెప్పారు. గ్రామకంఠం భూముల్లోని తప్పులను ఒక నెలలోపు సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు. 
 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లెజెండ్ భూములను సర్వే చేయడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. సమీక్షా సమావేశంలో తాడికొండ ఎమ్మెల్యే టి. శ్రావణ్ కుమార్, సిఆర్‌డిఎ కమిషనర్ కె. కన్నబాబు, జిల్లా కలెక్టర్ ఎ. తమీమ్ అన్సారియ, ఇతర కీలక అధికారులు మరియు రైతు ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మ

Sudigali Sudheer: సుడిగాలి సుధీర్ G.O.A.T సినిమాకి బ్యాగ్రౌండ్ అందిస్తున్న మణిశర్మజైశ్నవ్ ప్రొడక్షన్ , మాహాతేజ క్రియేషన్స్ లో అద్భుతం, టేనంట్ వంటి అద్బుతమైన చిత్రాలని నిర్మించిన మొగుళ్ళ చంద్రశేఖర్ గారి నిర్మాణంలో... క్రికెట్ నేపధ్యం లోనే కామెడీ ప్రధాన అంశంగా సుడిగాలి సుధీర్, దివ్యభారతి ప్రధాన పాత్రధారులుగా మూవీ G.O.A.T . ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ చివరి దశకి చేరుకుంది.

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టికథ వినకుండా చేసిన సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబు

Shobhan Babu: సోగ్గాడు స్వర్ణోత్సవ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన డి.సురేష్ బాబునటభూషణ శోభన్ బాబు నటించిన సోగ్గాడు చిత్రం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లను హోరెత్తించి...అనేక రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. పల్లెటూరు నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం తర్వాత 'సోగ్గాడు' శోభన్ బాబు అని పిలవడం మొదలు పెట్టారు. శోభన్ బాబు, జయచిత్ర, జయసుధ నాయకానాయికలుగా కె.బాపయ్య దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై డి.రామానాయుడు నిర్మించిన ఈ చిత్రం నాటి ఇంటిల్లిపాదినీ ఆకట్టుకుని అజరామరంగా నిలిచింది.

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధం

Satyaprakash: రాయలసీమ భరత్ నటించిన జగన్నాథ్ విడుదలకు సిద్ధంభరత్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద పీలం పురుషోత్తం నిర్మాణంలో భరత్, సంతోష్ దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం జగన్నాథ్. ఈ మూవీలో రాయలసీమ భరత్ హీరోగా, నిత్యశ్రీ, ప్రీతి, సారా హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. భరత్ హీరోగా, నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా చేస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్రమోషన్స్ మీద చిత్రయూనిట్ ఫోకస్ పెట్టింది.

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్

Sai Durga Tej: డిస్కవర్ ఆంధ్ర టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేసిన సాయి దుర్గ తేజ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సహకారంతో నవదీప్ పల్లపొలి, సాయి దుర్గ తేజ్ సారథ్యంలో శ్రీకాంత్ మన్నెపురి డిస్కవర్ ఆంధ్ర డాక్యుమెంటరీని తెరకెక్కించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ని పడాల సురేందర్ రెడ్డి, శ్రావ్య కూనం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టైటిల్, గ్లింప్స్ లాంఛ్‌ని శనివారం ఘనంగా నిర్వహించారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
