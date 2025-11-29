వాస్తు ప్రకారం లాటరీ వ్యవస్థ ద్వారా రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ఫ్లాట్లు.. పెమ్మసాని

కేంద్ర సమాచార, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి డాక్టర్ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పి. నారాయణ, సీనియర్ అధికారులతో కలిసి శనివారం అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని రైతులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించిన ప్లాట్లకు సంబంధించి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రస్తావించారు.
990 మంది నమోదైన రైతులలో 156 మంది మాత్రమే వాస్తు సంబంధిత సమస్యలను లేవనెత్తారని డాక్టర్ పెమ్మసాని పేర్కొన్నారు. వాస్తు సూత్రాలకు అనుగుణంగా లాటరీ వ్యవస్థ ద్వారా అమరావతిలో ఈ రైతులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్లను ప్రభుత్వం కేటాయిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
అదనంగా, తిరిగి కేటాయింపు కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులను రాష్ట్రం భరిస్తుందని పెమ్మసాని వెల్లడించారు. వాణిజ్య ప్లాట్లకు సంబంధించి, వాణిజ్య ప్లాట్లలోని రోడ్ సూలా, వాస్తు సమస్యలను సర్వే చేసి తదుపరి సమీక్ష సమావేశంలో నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
ల్యాండ్ పూలింగ్కు సంబంధించి, 2,492 ఎకరాలకు సంబంధించిన 45 భూ సంబంధిత కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. వీటిలో 17 కేసులు ఉపసంహరించబడ్డాయి.
28 డిసెంబర్ 3న విచారణకు వస్తాయి. ఈ కేసులు అనుకూలంగా పరిష్కరించబడిన తర్వాత, డిసెంబర్ 10 నాటికి భూసేకరణ నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయబడతాయి. వివిధ కేసులు పరిష్కరించబడిన తర్వాత 10,000-15,000 చదరపు గజాల మధ్య పెద్ద విస్తీర్ణంలో ఉన్న రైతులకు వారి అసలు ప్రాంతాలలో కేటాయింపులు లభిస్తాయని ఆయన వివరించారు.
38,000 మంది రైతులకు హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ చేశామని, వారిలో 10,000 మంది తమ ప్రయోజనాలను ఉపయోగించడం ప్రారంభించారని డాక్టర్ పెమ్మసాని అన్నారు. ఒక నెలలోపు CRDA హెల్త్ కార్డులు మరియు పెన్షన్లను పూర్తిగా తిరిగి యాక్టివేట్ చేస్తుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
400 కేవీ, 220 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉన్నాయని, అయితే కొన్ని విభాగాలు కోర్టుల పరిశీలనలోకి వచ్చాయని మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం వాటిని విడిగా పరిష్కరిస్తుంది. గ్రామకంఠం, జరీబు భూములకు సంబంధించి గతంలో జరిగిన అన్యాయాలను పరిష్కరించడానికి, అధికారులు వివరణాత్మక సర్వేలు, మూడవ పార్టీ ధృవీకరణలను నిర్వహిస్తారు. అనర్హమైనవిగా తేలిన ఏవైనా కేటాయింపులు రద్దు చేయబడతాయని పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు లంక గ్రామ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు. మంత్రివర్గం ఆమోదించిన తర్వాత ఇతర అసైన్డ్ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమవుతుందని ఆయన అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ, రైతుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి రాష్ట్ర మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కట్టుబడి ఉన్నాయని చెప్పారు. గ్రామకంఠం భూముల్లోని తప్పులను ఒక నెలలోపు సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లెజెండ్ భూములను సర్వే చేయడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. సమీక్షా సమావేశంలో తాడికొండ ఎమ్మెల్యే టి. శ్రావణ్ కుమార్, సిఆర్డిఎ కమిషనర్ కె. కన్నబాబు, జిల్లా కలెక్టర్ ఎ. తమీమ్ అన్సారియ, ఇతర కీలక అధికారులు మరియు రైతు ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.