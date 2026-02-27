ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో కల్వకుంట్ల కవితకు ఊరట
ఢిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసులో కల్వకుంట్ల కవితకు ఊరట లభించింది. ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కె. కవిత, ఆమె ఆడిటర్ బుచ్చి బాబుతో సహా ఇతర నిందితులపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నమోదు చేసిన కేసులను కొట్టివేసింది. ఈ కేసులో ఆప్ నాయకులు మనీష్ సిసోడియా, అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు ఇతర నిందితులందరిపై సీబీఐ దాఖలు చేసిన కేసును కూడా కోర్టు కొట్టివేసింది.
రెండు వైపుల నుండి వివరణాత్మక వాదనలు విన్న తర్వాత ప్రత్యేక కోర్టు న్యాయమూర్తి తీర్పు వెలువరించారు. తన ఉత్తర్వులో, కేసు నమోదు, దర్యాప్తు విధానాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ, కోర్టు సీబీఐపై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది.
ఈ ప్రక్రియలో తీవ్రమైన లోపాలను గమనించిన కోర్టు, కేసు నమోదు దర్యాప్తు నిర్వహణ రెండింటిలోనూ ఏజెన్సీ విధానాన్ని తప్పుపట్టింది. చివరికి నిందితులందరిపై అభియోగాలను కొట్టివేసింది.