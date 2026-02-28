ఇరాన్ ఎక్స్ట్రాలు చేస్తోంది, ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే లేదంటే నాశనం చేస్తాం: ట్రంప్
ఇరాన్ ఇటీవలి కాలం నుంచి చాలా ఎక్స్ట్రాలు చేస్తూ వస్తోందనీ, ఉగ్రవాదానికి ఆ దేశం పెద్ద మద్దతుదారనీ, ఎంతగా చెప్పి చూసినా ప్రయోజనం లేనందువల్లనే దాడి చేయాల్సి వస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇప్పటికైనా మాట వింటే సరే.. లేదంటే ఇరాన్ దేశాన్ని నాశనం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాద పాలనలో వున్నటువంటి దేశానికి అణ్వాయుధాలు వుంటే అది అత్యంత ప్రమాదమనీ, వాటి కోసం ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మానుకోవాలని ఆయన అన్నారు. చెప్పిన మాట విననందువల్లనే ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా భారీ సైనిక చర్యలకు దిగిందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ పాలకులు అనుసరిస్తున్న విధానాలను పౌరులు వ్యతిరేకిస్తుంటే వీధుల్లోనే వారిని దారుణంగా చంపేసారని ట్రంప్ ఆరోపించారు.
అందుకే యుద్ధం మొదలైంది
ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది. తమ దేశ రక్షణ కోసం ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయక తప్పడంలేదంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. దీనితో ఇరాన్ ప్రతిదాడులను మొదలుపెట్టింది. అమెరికా మిత్రదేశాలలో వున్న అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది.
బహ్రెయిన్ దేశంలోని అమెరికా నావికాదళ కేంద్రంపై, యూఏఇలోని అల్-డఫ్రా సైనిక స్థావరం, కువైట్ దేశంలోని అలీ అల్ సలేమ్ ఎయిర్ బేస్ పైన, జోర్డాన్, ఖతార్ దేశాలలో వున్న అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ వైమానిక దాడులు చేస్తుంది. అబుదాబిలో బాంబు పేలుళ్ల శబ్దంతో ప్రజలంతా భీతావహులై ఇళ్ల నుంచి బైటకు రావడంలేదు. ఇజ్రాయెల్ దేశంతో పాటు మరో 6 దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. దీనితో ఈ యుద్ధం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందోనన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్పై ముందస్తు దాడిని ప్రారంభించిందని ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి ఇజ్రాయెల్ కాట్జ్ చెప్పారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... దేశం అంతటా తక్షణ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించాము. ఇజ్రాయెల్ పైన వున్న ముప్పును తొలగించడానికి ఇజ్రాయెల్ దేశం ఇరాన్పై ముందస్తు దాడిని ప్రారంభించింది. భద్రతా పరిస్థితి కారణంగా పౌరులు తమ దగ్గర ఉన్న సరైన రక్షిత షెల్టర్ ఏమిటో తెలుసుకుని, అనవసరమైన ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆయన చెప్పారు.