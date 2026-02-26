హైదరాబాద్లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లా?
హైదరాబాద్ నగరంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లు అంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.
మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ నిర్మాణానికి సంబంధించిన వ్యయం రూ.80 కోట్ల లోపే ఉన్నట్టు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ విగ్రహం ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లు అంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. వాస్తవ అంచనాలే రూ.80 కోట్ల లోపే ఉంటాయని వివరించారు.
ఈ విగ్రహ ఏర్పాటు అంశంలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ నోటికి హద్దూ అదుపు లేకుండా అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని, దాన్ని ప్రజలు నమ్మకుండా వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని కోరారు. పైగా, రూ.5 వేల కోట్లు అంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న కేటీఆర్ను ఆధారాలు చూపాలని కోరితే మాత్రం వాటిని చూపలేక సైలెంట్గా ఉండిపోతున్నారని, నిజాలు మాట్లాడితే, ఆ నిజాలను బలపరిచే ఆధారాలను ఆయన ఎందుకు చూపడం లేదని కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.