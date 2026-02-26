Pod Taxis: హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్త ట్రాన్స్పోర్ట్.. పాడ్ టాక్సీలు వచ్చేస్తున్నాయ్
మెట్రో ప్రయాణికులకు చివరి మైలు కనెక్టివిటీని పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం 'పాడ్ టాక్సీలు' ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నందున హైదరాబాద్ నివాసితులు కొత్త వినూత్న రవాణా సౌకర్యం నుండి ప్రయోజనం పొందబోతున్నారు.
తెలంగాణలో పాడ్ టాక్సీలు రోడ్డెక్కనున్నాయి. హైదరాబాద్ నివాసితులు ఈ కొత్త వినూత్న రవాణా సౌకర్యం ద్వారా ట్రాఫిక్ నుంచి ఉపశమనం లభించనుంది. పర్సనల్ రాపిడ్ ట్రాన్సిట్ (పీఆర్టీ) అని పిలువబడే ఈ వ్యవస్థ మెట్రో స్టేషన్లను ప్రధాన కార్యాలయం, ఐటీ హబ్లు, నివాస ప్రాంతాలు వంటి కీలక ప్రదేశాలతో నేరుగా కలుపుతుంది.
ప్రస్తుతం, దాదాపు ఐదు లక్షల మంది నగరంలోని మెట్రోను ప్రతిరోజూ ఉపయోగిస్తున్నారు. కానీ బస్సులు, ఆటోలు లేకపోవడం, అధిక ఛార్జీలు, ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా తుది గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడం తరచుగా కష్టమవుతుంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, రోడ్డు ట్రాఫిక్తో సంబంధం లేకుండా పనిచేసే ఎలివేటెడ్ ట్రాక్లపై పాడ్ టాక్సీలను అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
మొదటి దశలో రాయదుర్గం-కూకట్పల్లి, రాయదుర్గం-హైటెక్ సిటీ, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నాలెడ్జ్ సిటీ, సెక్రటేరియట్ పరిసరాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనా డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్, ట్రాన్స్ఫర్ (డీహీఎఫ్ఓటీ) కింద అమలు చేయబడుతుంది. ఇందులో భాగంగా సాంకేతిక, ఆర్థిక సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయడానికి ఒక కన్సల్టెంట్ను నియమిస్తారు.
ఈ పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్, డ్రైవర్లెస్ వాహనాలు గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణించగలవు. ఒక్కొక్కటి 6 నుండి 8 మంది ప్రయాణికులను తీసుకెళ్లగలవు. గంటకు సుమారు 10,000 మందిని రవాణా చేయగల సామర్థ్యం కలిగిన ఇవి విద్యుత్ లేదా బ్యాటరీలతో నడుస్తాయి. తద్వారా కాలుష్యం ఉండదు. ముందస్తు బుకింగ్ సౌకర్యాలతో, ప్రయాణ సమయాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.
ముంబైలో ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి. ఇది విజయవంతమైతే, హైదరాబాద్ పాడ్ టాక్సీ వ్యవస్థ కొన్ని సంవత్సరాలలో పనిచేయడం ప్రారంభించి, పట్టణ రవాణాలో కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది.