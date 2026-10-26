Mrunal Thakur: డిసెంబరులో మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. వైరల్ అవుతున్న వార్తలు
స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్కు పెళ్లి పుకార్లు కొత్తేమీ కాదు. దాదాపు ఎనిమిది నెలల విరామం తర్వాత, డిసెంబర్లో పెళ్లి జరగవచ్చని సూచిస్తూ వైరల్ అయిన ఒక రెడ్డిట్ పోస్ట్ కారణంగా ఈ నటి మరోసారి ఊహాగానాల కేంద్రంగా నిలిచింది.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా మృణాల్ తమిళ స్టార్ ధనుష్ను పెళ్లి చేసుకోబోతోందని పుకార్లు వ్యాపించాయి. అయితే, ఆ వార్తలు అవాస్తవమని తేలింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఏడాది మృణాల్ నటించిన మూడు చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. వాటిలో రెండు బాలీవుడ్ చిత్రాలు, ఒక తెలుగు చిత్రం డకాయిట్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఏవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద చెప్పుకోదగ్గ ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయాయి. దీంతో ఆమె కెరీర్ సాపేక్షంగా నిశ్శబ్ద దశలో ఉంది.
ఇప్పుడు, ఒక రెడ్డిట్ పోస్ట్ ఈ నటి డిసెంబర్లో పెళ్లికి సిద్ధమవుతోందనే కొత్త ఊహాగానాలకు దారితీసింది. అయితే, ఆ పోస్ట్లో ఆమె కాబోయే వరుడి పేరును గానీ, ఈ వాదనను నిరూపించడానికి ఎలాంటి ఖచ్చితమైన వివరాలను గానీ పేర్కొనలేదు.
మృణాల్ తన బ్రాండ్ అనుబంధాలకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలకు, సామాజిక సమావేశాలకు హాజరవుతూనే ఉంది. తాజా పెళ్లి పుకార్లపై ఆమె ఇంకా స్పందించలేదు. వృత్తిపరంగా చూస్తే, మృణాల్ అల్లు అర్జున్, అట్లీల రాబోయే చిత్రం రాకాలో భాగమని ప్రస్తుతం పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఆమె భాగస్వామ్యంపై ఎటువంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.