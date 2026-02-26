గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (09:20 IST)

పెళ్లికి నిరాకరించిన బావ - ఆ వార్త తెలిసి మరదలు ఆత్మహత్య

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వనపర్తి జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. ఓ ప్రేమ తీవ్ర విషాదం మిగిల్చింది. పెళ్లికి నిరాకరించిందన్న మనస్తాపంతో బావ ఆత్మహత్య చేసుకోగా ఆ వార్త తట్టుకోలేక మరదలు కూడా బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ హృదయవిదారక ఘటనలు వనపర్తి, నిర్మల్ జిల్లాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపాయి. 
 
వనపర్తి జిల్లా అప్పాయిపల్లికి చెందిన గణేశ్ నాయక్ (21) హైదరాబాద్ నగరంలో క్యాబ్ డ్రైవరుగా పని చేస్తున్నాడు. అతడికి మేనత్త కుమార్తె వసంత (18) నిర్మల్ జిల్లా బాసరలో ట్రిపుల్ ఐటీలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతుంది. గత కొంతకాలంగా గణేశ్ నాయక్, వసంతలు ప్రేమలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల వసంతను పెళ్లి చేసుకోవాలనే ప్రతిపాదన గణేశ్ తీసుకునిరాగా, వసంత సున్నితంగా తిరస్కరించింది దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన గణేశ్ మంగళవారం రాత్రి తన స్వగ్రామంలోని ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. 
 
బావ మరణవార్త తెలియడంతో వసంత తీవ్ర ఆందోళనతో పాటు అపరాధ భావనకు లోనైంది. ఈ క్రమంలో బుధవారం తన హాస్టల్ గదిలో మొదటి చేతి మణికట్టుని కోసుకుని, ఆపై ఫ్యానుకు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీన్ని గమనించిన తోటి విద్యార్థినిలు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించినా, అప్పటికే మృతి చెందినట్టు  వైద్యులు ధృవీకరించారు. వసంత గతంలోనూ రెండుసార్లు ఆత్మహత్నం చేసినట్టు సమాచారం. 
 
కూలీ పనులు చేసుకుంటూ కుమార్తెను ఇంజనీరింగ్ చదివించాలని తల్లిదండ్రులు శ్రమిస్తూ వచ్చారు. అయితే, వసంత అర్థాంతరంగా తనువు చాలించడంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర దుఖఃసాగరంలో మునిగిపోయారు. తమ కుమారుడు మృతికి ప్రేమే కారణమని గణేశ్ తండ్రి రత్న నాయక్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. 

