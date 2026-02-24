Operation Octopus: డిజిటల్ మోసాలపై తెలంగాణ బ్రహ్మాస్త్రం.. ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ రెడీ
డిజిటల్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో స్కామ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ నేరాలపై తెలంగాణ సర్కారు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఈ కొత్త ప్రాజెక్టుకు ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న డిజిటల్ మోసాలపై పోరాటం, మొత్తం దేశానికి నిదర్శనంగా కూడా పనిచేస్తుంది.
ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ అనేది దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ మోసం నెట్వర్క్లను నిర్వీర్యం చేయడానికి రూపొందించబడింది. ఇటీవలి కాలంలో, పెట్టుబడి మోసాలు, ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలకు బాధితులు బలైపోతున్న కేసులు పెరిగాయి. ఫలితంగా వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును కోల్పోతున్నారు.
ఇటీవల మోసపూరిత ఖాతాలను తెరవడానికి, నిర్వహించడానికి మోసగాళ్లతో చేతులు కలిపి కుట్ర పన్నినందుకు బంధన్ బ్యాంక్కు చెందిన రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ను అరెస్టు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ కోసం 32 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు, ప్రతిదానికీ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి అధికారి నాయకత్వం వహించారు.
తెలంగాణలో హైడ్రా ప్రాజెక్ట్ లాగా ఈ నమూనా విజయవంతమైతే, ఆపరేషన్ ఆక్టోపస్ను దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో కూడా అమలులోకి వస్తుందని తెలుస్తోంది. ఇది డిజిటల్ మాధ్యమాలలో చాలా తరచుగా జరుగుతున్న వేలాది మోసాల నుండి ప్రజలను రక్షిస్తుంది.