ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపు.. స్పీకర్ నిర్ణయంపై సవాలు చేస్తూ పిటిషన్.. సుప్రీంకోర్టు విచారణ
ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల అంశంపై తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు విచారించింది. ఈ విషయాన్ని ఇద్దరు సభ్యుల ధర్మాసనం విచారణకు స్వీకరించింది. ఈ కేసు మరోసారి రాజకీయంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. అంతకుముందు, ఈ అంశంపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి స్పీకర్కు సుప్రీంకోర్టు ఒక నిర్దిష్ట గడువు విధించింది.
తాజా విచారణ సందర్భంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది అభిషేక్ మను సింఘ్వీ కోర్టుకు ప్రస్తుతం విచారణ జరుగుతోందని తెలిపారు. ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఆయన మూడు వారాల సమయం కోరారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న తర్వాత, తదుపరి విచారణ మూడు వారాల తర్వాత జరుగుతుందని ధర్మాసనం ఆదేశించింది.
ఈ వ్యవధిలోగా స్పీకర్ తప్పనిసరిగా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. అలా చేయడంలో విఫలమైతే కోర్టు ధిక్కారంగా పరిగణించబడుతుందని హెచ్చరించింది. ఇప్పటివరకు, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ ఫిరాయింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలపై విచారణ పూర్తి చేశారు. వారిపై అనర్హత పిటిషన్లను కొట్టివేశారు. అయితే, దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరికి సంబంధించిన విచారణలు ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఫిరాయింపులు జరిగాయని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాదిస్తోంది. ఈ పదిమంది ఎమ్మెల్యేలకు ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది.