అసెంబ్లీకి రాకుండా నెలవారీ జీతాలు తీసుకుంటే ఎలా.. అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రశ్న
కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీకి హాజరుకాకుండా నెలవారీ జీతం తీసుకుంటున్నారని ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. అలాంటి చర్యలు ఎలా సమర్థించబడతాయని ఆయన ప్రశ్నించారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రాజుతో ఉత్తరప్రదేశ్లో జరిగిన స్పీకర్ల సమావేశంలో ఆయన ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారు.
అయ్యన్నపాత్రుడు తమ ఓటర్లకు ఎమ్మెల్యేల జవాబుదారీతనం గురించి మాట్లాడారు. కొంతమంది సభ్యులు అసెంబ్లీకి ఎప్పుడూ హాజరు కారని. వారు ఎటువంటి చర్చల్లో పాల్గొనరని ఆయన అన్నారు. అయినప్పటికీ, వారు తమ జీతాలను వసూలు చేస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటి ప్రవర్తన వల్ల వారు ప్రజా గౌరవం కోల్పోవాలా అని ఆయన అడిగారు.
దీనిని ఆయన అనైతికంగా పిలిచారు. అలాంటి సభ్యులను తొలగించడానికి ఎటువంటి నియమాలు లేవని అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. పని లేకుండా జీతం లేకుండా వ్యవస్థను తీసుకురావడానికి చట్టాన్ని మార్చాలని ఆయన అన్నారు. అలాంటి ఎమ్మెల్యేలను వెనక్కి పిలిపించే అధికారం ప్రజలకు ఉండాలని కూడా ఆయన అన్నారు.
ఇది ఎన్నికైన ప్రతినిధులను మరింత బాధ్యతాయుతంగా మారుస్తుందని అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. ఇది వారిని అసెంబ్లీకి హాజరుకావాలని బలవంతం చేస్తుందని కూడా ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి సంస్కరణలు అవసరమని వెల్లడించారు. ఏపీ స్పీకర్ వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తృత దృష్టిని ఆకర్షించాయి. చాలా మంది పౌరులు ఆయన అభిప్రాయాలతో ఏకీభవిస్తున్నారు. అసెంబ్లీకి హాజరు కావడం ఎమ్మెల్యేల విధి అని వారు భావిస్తున్నారు.
ఓటర్లు వారు ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తాలని, చర్చలలో పాల్గొనాలని ఆశిస్తున్నారు. ఇటువంటి చట్టాలు జవాబుదారీతనాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని ప్రజలు కూడా నమ్ముతారు. తమ ప్రతినిధులు తమకు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని గౌరవించాలని వారు కోరుకుంటారు. ఈ మార్పులు రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేస్తాయని చాలామంది భావిస్తున్నారు.