తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు.. విద్యార్థుల కోసం 90 అదనపు బస్సులు
తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభమైనాయి. దీంతో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్సార్టీసీ) అదనంగా 90 బస్సులను నడపనుంది. దీంతో విద్యార్థులకు ప్రయాణం సులభతరం అయింది. 1,140 సర్వీసులతో పాటు, విద్యార్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాలకు సకాలంలో చేరుకోవడానికి వారి ప్రయాణ సమయానికి అనుగుణంగా మరో 90 బస్సులను తీసుకొచ్చారు.
ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు అదనపు బస్సు సర్వీసుతో పాటు, విద్యార్థుల సౌకర్యం కోసం ముఖ్యమైన బస్ పాయింట్ల వద్ద హెల్ప్డెస్క్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆర్టీసీ ప్రాంతీయ మేనేజర్ సుధా పరిమళ తెలిపారు. విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు కావడానికి ఉదయం 9 గంటలకు ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి ఈ సేవలు తిరిగి వస్తాయని సుధా పరిమళ చెప్పారు.
కాగా ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు 2026 బుధవారం మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ప్రారంభం అయ్యాయి. రెండో భాషా పేపర్-I తో ప్రారంభమైంది. సంస్కృతం, తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ, అరబిక్ తదితర పరీక్షలను విద్యార్థులు రాశారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి (బీఐఈ) కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య ఉదయం 6 గంటలకు నిర్వహించిన లాట్ల డ్రా ప్రకారం, ప్రశ్నాపత్రం సెట్ బీ నుండి వచ్చింది.