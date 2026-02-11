ED Enters TTD Ghee Case: లడ్డూ కల్తీ కేసులో హవాలా లావాదేవీలు.. ఈడీ గుర్తింపు
తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో కొత్త పరిణామం వెలుగులోకి వచ్చింది. దర్యాప్తుతో ముడిపడి ఉన్న అనుమానిత హవాలా లావాదేవీలను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గుర్తించింది. ఆరోపించిన డబ్బు జాడపై ఈడీ వివరణాత్మక దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. దర్యాప్తుదారుల ప్రకారం, పోమిలి జైన్, విపుల్ జైన్, భోలే బాబా ఆర్గానిక్ కంపెనీలు హవాలా నెట్వర్క్లో పాల్గొన్నాయి.
ఢిల్లీ నుండి హైదరాబాద్, తిరుపతి, చెన్నై, విజయవాడకు నిధులు మళ్లించబడ్డాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. హవాలా మార్గం ద్వారా దాదాపు రూ.234.5 కోట్లు బదిలీ అయినట్లు ఏజెన్సీ అనుమానిస్తోంది. కల్తీ నెయ్యి కేసులో బాధ్యతపై కొనసాగుతున్న రాజకీయ మార్పిడుల మధ్య ఈ వెల్లడి జరిగింది. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రతీకారం ఆధారంగా ఆరోపణలు చేస్తోందని వైకాపా ఆరోపించింది. అదే సమయంలో, ఆరోపించిన తప్పుతో తమకు సంబంధం లేదని పార్టీ వాదించింది.
నెయ్యిలో కలుషితాలు ఉండవచ్చు, కానీ జంతువుల కొవ్వులు లేవని వైకాపా నాయకులు కూడా పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నప్పుడు పార్టీ తన స్థానాన్ని సమర్థించుకుంటూనే ఉంది. ఈడీ ఇప్పుడు ఆర్థిక కోణాన్ని పరిశీలిస్తుండటంతో, తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు కొత్త దశలోకి ప్రవేశించింది. తాజా పరిశోధనలు దర్యాప్తు ముగింపుకు చేరుకోలేదని సూచిస్తున్నాయి.