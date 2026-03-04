బుధవారం, 4 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (18:13 IST)

ఎంకె స్టాలిన్‌తో జగన్ సంబంధాలు.. బీజేపీని ఎదిరించే ధైర్యం ఆయనకుందా?

MK Stallin_jagan
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగున్నాయి. వేసవిలో జరగనున్న ఈ ఎన్నికలు బీజేపీకి చాలా కీలకమైనవి. ఎందుకంటే కేరళతో పాటు తమిళనాడు కూడా బీజేపీ విజయం సాధించని ఏకైక రాష్ట్రం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇప్పటికే ద్రవిడ పాలనను ఎలాగైనా అంతం చేయడానికి తమ వంద శాతం కృషి చేస్తున్నారు. 
 
ఈ ప్రక్రియలో, చిన్న పార్టీలను కూడా తమ పార్టీలోకి చేర్చుకుంటున్నారు. బీజేపీ ఇటీవల టీటీవీ దినకరన్ పార్టీని కూడా చేర్చుకుంది. ఈ పార్టీకి ఓటు బ్యాంకు అస్సలు లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మదురైలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. 
 
అలాగే అధికార డిఎంకెపై ఒత్తిడి ఉంది. బీజేపీ, ఎఐఎడిఎంకె ఒక వైపు, విజయ్ టీవీకే పార్టీ స్వతంత్రంగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో డీఎంకే మాత్రమే ఒంటరి పోరు చేస్తోంది. 
 
ఇకపోతే.. ముఖ్యమంత్రి ఎంకె స్టాలిన్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి దగ్గరగా ఉన్నారని తెలిసింది. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ వ్యాపార భాగస్వాములుగా వున్నారని తెలిసింది. 2019లో జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరైన ప్రముఖ అతిథులలోస్టాలిన్ కూడా ఒకరు. రాయలసీమ, తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతును డీఎంకే ఆశిస్తున్నట్లు పుకార్లు ఉన్నాయి.
 
 ఆదివారం చెన్నైలో సీఎం స్టాలిన్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి రోజా హాజరయ్యారు. ఆమె అధికారికంగా తన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినట్లు కనిపించింది. బీజేపీ ఇంత సీరియస్‌గా తీసుకున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడాన్ని సహిస్తుందా అనేది ప్రధాన ప్రశ్న.
 
బహుశా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ హైకమాండ్‌ను తిట్టడానికి ధైర్యం చేయకపోవచ్చు. ఆ రాష్ట్రంలో ఆమెకు ఉన్న సంబంధాల కారణంగా రోజా తమిళనాడుకు వెళ్లి ఉండవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో బీజేపీ టీడీపీ, జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ, బీజేపీ వైకాపాను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు.
 
పెండింగ్‌లో ఉన్న సీబీఐ, ఈడీ కేసులను ఉపయోగించి జగన్ మోహన్ రెడ్డిని నోరు మూయించాలని ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ సీనియర్ నేత అమిత్ షా నిర్ణయించుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పేక ముక్కలా కూలిపోతుంది. వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు కూడా ఉందని ఒక రాజకీయ పరిశీలకుడు వ్యాఖ్యానించారు.
 
జగన్ తన ప్రజాదరణ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ (2019-2024) పార్లమెంటులో బీజేపీ ప్రతి బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చాడు. తన పార్టీ ప్రస్తుతం పదకొండు ఎమ్మెల్యీ సీట్లు, మూడు ఎంపీ సీట్లతో తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు జగన్  ఆ సాహసం చేసే అవకాశం లేదు.

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌తమ్ముడు శివాజీ నాకు అత్యంత ఆప్తుడైన వ్యక్తి. యంగ్‌ బ్యాచ్‌ అంతా కలిసి ఓ మంచి సినిమాను చేశారు. అలీ అన్న శివాజీ సినిమా ఫంక్షన్‌కు వెళదాం రా అన్నాడు. వెంటనే ఆలోచించకుడా వచ్చాను. గతంలో శివాజీ నిర్మించిన సినిమాలతో పాటు ఆయనతో కలిసి నటించాను. ఇలాంటి పండగ వాతావరణం ఉన్న ఫంక్షన్‌లో పాల్గొనడం నాకు ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఎంతో మంది ప్రతిభ ఉన్న కమెడియన్స్‌ నటించారు. ఇంత మంది టాలెంటెడ్‌ ఆర్టిస్టులు ఒకే సినిమాలో కనిపించడం చాలా అరుదు. అది ఈసినిమాకు దక్కింది అని బ్రహ్మానందం అన్నారు.

Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్న

Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్నసినిమాల్లో నటించడం వేరు. జీవితంలో పాలుపంచుకోవడం వేరు. మీ అందరినీ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా కలిశాం. ఇప్పుడు వైవాహిక జీవితంలో ప్రవేశించాక మీ ఆశీస్సులు మాకు కావాలని.. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జర్నలిస్టులనుద్దేశించి పేర్కొన్నారు. బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ లో ఫిలింక్లబ్ లో ఏర్పాటుచేసిన లంచ్ కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు.

పావలా శ్యామలకు అల్లు అర్జున్ ప్రతి నెలా ఆర్థిక సాయం.. ఎంతంటే?

పావలా శ్యామలకు అల్లు అర్జున్ ప్రతి నెలా ఆర్థిక సాయం.. ఎంతంటే?సీనియర్ క్యారెక్టర్ నటి పావలా శ్యామల తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యతో పాటు ఆర్థిక కష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆమె దీనస్థితిని తెలుసుకున్న స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. ఆమెకు ప్రతి నెలా రూ.10 వేలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామల, ఆమె కుమార్తె వైద్య ఖర్చులు, నిత్యావసరాల కోసం ప్రతి నెల రూ.10 వేలు అందేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

Tarun Bhaskar: క్రేజీ కల్యాణం మూవీ నుంచి బాల్ రాజ్ గా తరుణ్ భాస్కర్

Tarun Bhaskar: క్రేజీ కల్యాణం మూవీ నుంచి బాల్ రాజ్ గా తరుణ్ భాస్కర్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Toxic: postponed: యుద్ధం కారణంగా రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన టాక్సిక్: విడుదల వాయిదా

Toxic: postponed: యుద్ధం కారణంగా రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన టాక్సిక్: విడుదల వాయిదాకెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదల యొక్క వ్యూహాత్మక రీషెడ్యూలింగ్‌ను ప్రకటించాయి. మొదట మార్చి 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియర్‌కు షెడ్యూల్ చేయబడింది, మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అస్థిరత పెరుగుదల మరియు ప్రాంతీయ అస్థిరత కారణంగా ఈ చిత్రం విడుదల జూన్ 4, 2026కి మార్చబడింది.

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పాలు తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటి?రోజుకు ఒక గ్లాసు పాలు తాగడం వల్ల మన శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్ డి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది ఎముకలను బలపరుస్తాయి. పాలు దంతాల ఎనామిల్‌ను బలపరుస్తాయి, దంతక్షయం నుండి రక్షిస్తాయి. పాలలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది, ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ మనకు ఎక్కువసేపు ఆకలిగా అనిపించకుండా చేస్తుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పాలలో ఉండే యాంటీబాడీలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి, తద్వారా జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలతో పోరాడే శక్తిని ఇస్తాయి.

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండ

మాన్యవర్ మోహే మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌తో రష్మిక మందన, విజయ్ దేవరకొండభారతదేశపు అత్యుత్తమ వివాహ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ మాన్యవర్ మోహే, రష్మిక మందన మరియు విజయ్ దేవరకొండలను తన నూతన వాణిజ్య ప్రచార చిత్రం మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంది. ఇది కేవలం ఒక ప్రకటన కాదు; ఇది అధిక శక్తితో కూడిన, ఫ్యాషన్‌తో నిండిన సంగీత కార్యక్రమం. ఇది విరోష్ అభిమానులు వేచి చూస్తున్నదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ జంట హాస్యాస్పదంగా సాపేక్షంగా ఉండే హాస్యం, ఎవరూ కాదనలేనని కెమిస్ట్రీతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని కలెక్షన్‌తో మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ క్షణానికి దారితీస్తుంది.

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్ది

ఈ ఆహారాలతో శరీరంలోని చెడు కొవ్వు కరిగిపోద్దిచెడు కొవ్వు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలకు ఇది ప్రధాన కారణంగా మారుతుంది. అయితే సరైన ఆహారం ద్వారా చెడు కొవ్వును తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే. అదెలాగో తెలుసుకుందాము. ఆపిల్, బొప్పాయి, కివి, నారింజ వంటి పండ్లలోని ఫైబర్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. పాలకూర, బ్రోకలీ వంటి ఆకుకూరలులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని శుభ్రపరచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించగలవు. బ్రౌన్ రైస్, ఓట్స్, క్వినోవా వంటి ధాన్యాలు లోని ఫైబర్‌ శరీరంలోని శక్తి స్థాయిలను పెంచి, చెడు కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసన

తెలంగాణలో అపోలో ఫార్మసీ 1000 స్టోర్ల మైలురాయి: హైదరాబాద్‌లో ఇ-స్టోర్‌ను ప్రారంభించిన ఉపాసనహైదరాబాద్: భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఫార్మసీ నెట్‌వర్క్ అపోలో ఫార్మసీ తెలంగాణాలో తన 1,000వ స్టోర్‌ మైలురాయిని చేరుకుంది. హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ స్టోర్‌ను అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ ఉపాసన కామినేని కొణిదెల ప్రారంభించారు. తెలంగాణలోని 33 జిల్లాల్లో అపోలో ఫార్మసీ తన కార్యకలాపాలను విస్తరించింది. రిటైల్, డిజిటల్, సప్లై చైన్ విభాగాల ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. ఈ నెట్‌వర్క్ ద్వారా 50,000 పైగా నాణ్యమైన మందులు, ఇతర వెల్నెస్ ఉత్పత్తులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇరవై ఐదు లక్షల మంది 24/7 వినియోగదారులు ఉన్నారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.
