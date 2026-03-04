ఎంకె స్టాలిన్తో జగన్ సంబంధాలు.. బీజేపీని ఎదిరించే ధైర్యం ఆయనకుందా?
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగున్నాయి. వేసవిలో జరగనున్న ఈ ఎన్నికలు బీజేపీకి చాలా కీలకమైనవి. ఎందుకంటే కేరళతో పాటు తమిళనాడు కూడా బీజేపీ విజయం సాధించని ఏకైక రాష్ట్రం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇప్పటికే ద్రవిడ పాలనను ఎలాగైనా అంతం చేయడానికి తమ వంద శాతం కృషి చేస్తున్నారు.
ఈ ప్రక్రియలో, చిన్న పార్టీలను కూడా తమ పార్టీలోకి చేర్చుకుంటున్నారు. బీజేపీ ఇటీవల టీటీవీ దినకరన్ పార్టీని కూడా చేర్చుకుంది. ఈ పార్టీకి ఓటు బ్యాంకు అస్సలు లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మదురైలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.
అలాగే అధికార డిఎంకెపై ఒత్తిడి ఉంది. బీజేపీ, ఎఐఎడిఎంకె ఒక వైపు, విజయ్ టీవీకే పార్టీ స్వతంత్రంగా పోటీ చేసే అవకాశం ఉంది. దీంతో డీఎంకే మాత్రమే ఒంటరి పోరు చేస్తోంది.
ఇకపోతే.. ముఖ్యమంత్రి ఎంకె స్టాలిన్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి దగ్గరగా ఉన్నారని తెలిసింది. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ వ్యాపార భాగస్వాములుగా వున్నారని తెలిసింది. 2019లో జగన్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవానికి హాజరైన ప్రముఖ అతిథులలోస్టాలిన్ కూడా ఒకరు. రాయలసీమ, తమిళనాడు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ మద్దతును డీఎంకే ఆశిస్తున్నట్లు పుకార్లు ఉన్నాయి.
ఆదివారం చెన్నైలో సీఎం స్టాలిన్ పుట్టినరోజు వేడుకల సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి రోజా హాజరయ్యారు. ఆమె అధికారికంగా తన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినట్లు కనిపించింది. బీజేపీ ఇంత సీరియస్గా తీసుకున్న ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడాన్ని సహిస్తుందా అనేది ప్రధాన ప్రశ్న.
బహుశా, జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీ హైకమాండ్ను తిట్టడానికి ధైర్యం చేయకపోవచ్చు. ఆ రాష్ట్రంలో ఆమెకు ఉన్న సంబంధాల కారణంగా రోజా తమిళనాడుకు వెళ్లి ఉండవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీ టీడీపీ, జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పటికీ, బీజేపీ వైకాపాను పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు.
పెండింగ్లో ఉన్న సీబీఐ, ఈడీ కేసులను ఉపయోగించి జగన్ మోహన్ రెడ్డిని నోరు మూయించాలని ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ సీనియర్ నేత అమిత్ షా నిర్ణయించుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పేక ముక్కలా కూలిపోతుంది. వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు కూడా ఉందని ఒక రాజకీయ పరిశీలకుడు వ్యాఖ్యానించారు.
జగన్ తన ప్రజాదరణ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ (2019-2024) పార్లమెంటులో బీజేపీ ప్రతి బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చాడు. తన పార్టీ ప్రస్తుతం పదకొండు ఎమ్మెల్యీ సీట్లు, మూడు ఎంపీ సీట్లతో తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు జగన్ ఆ సాహసం చేసే అవకాశం లేదు.