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తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుతపులి సంచారం
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో శుక్రవారం నాడు చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు భయపడిపోయారు. ఆలయం దగ్గర చిరుతపులిని గమనించిన భక్తులు వెంటనే పెద్దగా కేకలు వేశారు.
సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని, ఇనుప కడ్డీలతో పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఆ చిరుతపులిని తిరిగి అడవిలోకి పంపించివేశారు. భక్తులు భద్రత దృష్ట్యా నడక మార్గంలో ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని, గుంపులుగా ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచించారు.
రేణిగుంటలో మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు (video)
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి శుక్రవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 30 ఏళ్లుగా తెలంగాణలో అనేక పాఠశాలలు, వైద్య కళాశాలలు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలను స్థాపించినట్లు ఆయన తెలిపారు. తన విద్యాసంస్థల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, ఫార్మసిస్టులు తయారయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మూడున్నర గంటల పాటు పవన్ కుడిభుజానికి శస్త్రచికిత్స
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం ఉదయం ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఆయన శుక్రవారమే ఆసుపత్రిలో చేరారు. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ రెండు భుజాలలోని రోటేటర్ కఫ్, కండరాలకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. వైద్య పరీక్షల అనంతరం, వీలైనంత త్వరగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని వైద్యులు సోమవారమే ఆయనకు సూచించారు. అయితే, అప్పటికే నిర్ణయించుకున్న అధికారిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటానని ఆయన వైద్యులకు తెలిపారు.
విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టుకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం
నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల విచారణ కోసం విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టును ఏర్పాటు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన రెండు కీలక ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని న్యాయ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్.ఎమ్.డి. ఫరూక్ మీడియాకు తెలిపారు.
Baby Cobras: మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో నాగుపాము పిల్లలు (Video)
కర్నూలులో ఎల్ఈడీ తెరలు- అమెరికాలో వర్చువల్ నిశ్చితార్థం (video)
సాంప్రదాయం, సాంకేతికతల అద్భుత మేళవింపుతో, కర్నూలుకు చెందిన ఒక కుటుంబం తమ కుమార్తె నిశ్చితార్థాన్ని ఆన్లైన్లో జరుపుకుంది. ఈ వేడుకలో అమెరికా నుంచి వధూవరులు పాల్గొన్నారు. కర్నూలు నగరంలోని జోహరపురం నివాసులైన, కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ టి. గోవిందు స్వామి, ఆయన భార్య శివ శ్యామల కుమారి, అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్లో శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్న తమ కుమార్తె మేఘన కోసం ఈ వేడుకను ఏర్పాటు చేశారు.
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుతపులి సంచారం
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో శుక్రవారం నాడు చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు భయపడిపోయారు. ఆలయం దగ్గర చిరుతపులిని గమనించిన భక్తులు వెంటనే పెద్దగా కేకలు వేశారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని, ఇనుప కడ్డీలతో పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఆ చిరుతపులిని తిరిగి అడవిలోకి పంపించివేశారు. భక్తులు భద్రత దృష్ట్యా నడక మార్గంలో ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని, గుంపులుగా ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచించారు.
11-07-2026 శనివారం ఫలితాలు- వివాదాస్పద విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ నిర్లక్ష్యం ఇబ్బందులకు దారి తీస్తుంది. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
10-07-2025 గురువారం మీ రాశి ఫలితాలు.. రుణ సమస్యలు వేధిస్తాయి..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు అనుకూల సమయం. ఆర్థిక సమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు.
శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలని కేరళ మంత్రి కె. మురళీధరన్ గురువారం అధికారులను ఆదేశించారు. గత యాత్ర సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. వార్షిక యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ముందుగానే ప్రారంభించాలని సూచించారు. అలాగే, యాత్రికులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది యాత్ర సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మురళీధరన్ అన్నారు. ముఖ్యంగా యాత్ర ప్రారంభ వారాల్లో రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను కోరారు. రద్దీ నిర్వహణ సమస్యల కారణంగా గతంలో కొంతమంది యాత్రికులు పండలంలోనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి మళ్లీ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.