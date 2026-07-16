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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (13:39 IST)

ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ

Bonalu
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (13:39 IST)
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గోల్కొండలో గురువారం నాడు ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కుమ్మర కులస్తులు అమ్మవారికి తొలి బోనాన్ని సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి బంగారు బోనాన్ని సమర్పించనున్నారు. సంప్రదాయ ఆచారాలలో భాగంగా మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, కొండా సురేఖ పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించనున్నారు. 
 
ఈ ఉత్సవాల ప్రారంభంతో గోల్కొండ ప్రాంతం అంతటా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఉత్సవాలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మరోవైపు, రద్దీని నివారించడానికి, వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా నియంత్రించడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు, మళ్లింపులను ప్రకటించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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