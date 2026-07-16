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ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
గోల్కొండలో గురువారం నాడు ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. కుమ్మర కులస్తులు అమ్మవారికి తొలి బోనాన్ని సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి బంగారు బోనాన్ని సమర్పించనున్నారు. సంప్రదాయ ఆచారాలలో భాగంగా మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, కొండా సురేఖ పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించనున్నారు.
ఈ ఉత్సవాల ప్రారంభంతో గోల్కొండ ప్రాంతం అంతటా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఉత్సవాలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మరోవైపు, రద్దీని నివారించడానికి, వాహనాల రాకపోకలను సజావుగా నియంత్రించడానికి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఆంక్షలు, మళ్లింపులను ప్రకటించారు.
ఆ మూడు మార్కెట్లో వన్ప్లస్ దశలవారీగా నిష్క్రమణ
జూలై 17న తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
తెలంగాణ సచివాలయంలో జూలై 17న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశంలో వివిధ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం, జె. చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకం పనులకు సంబంధించి ప్రతిపాదించిన వ్యయ పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు.
అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ డబ్బులు తినేసావ్: లిఫ్టులో గోళ్లతో రక్కుతూ, జుట్టు పీక్కున్న వ్యక్తులు, వీడియో
అపార్టుమెంట్లలో నివాసం వుండే వారి జీవితాలు కొన్నిచోట్ల చాలా ప్రశాంతంగా సాగుతూ వుంటాయి. మరికొన్నిచోట్ల నిత్యం ఏదో ఒక గొడవతో రగిలిపోతూ వుంటారు. పైన వున్న ఫ్లాట్ వాళ్లు కింద వున్న ఫ్లాట్స్లోకి చెత్త విసిరేసారనో, గోళ్లు కత్తిరించి కిందకు పడేశారనో, కుర్కురేలు తినేసి ఖాళీ ప్యాకెట్లు కిందకు విసిరేస్తే తమ ఫ్లాట్లో పడ్డాయనో, లిఫ్టు పెద్దగా సౌండ్ చేస్తూ వేస్తున్నారనో, ఆడవాళ్లు తల దువ్వుకుని ఆ వెంట్రుకలను చుట్టచుట్టి కిందకి పడేస్తున్నారనీ, అవి కాస్తా తమ ఇంట్లోకి వచ్చేసాయనో... ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అపార్టుమెంట్ వాసుల కష్టాలు కోకొల్లలు అనుకోండి.
సరికొత్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న భారతీయ రైల్వే ... 17న హైడ్రోజన్ ఇంధన రైలు
భారతీయ రైల్వే తన చరిత్రలో సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకనుంది. మేకిన్ ఇండియా ప్రాజెక్టులో భాగంగా, పర్యాటవరణ హిత విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టనుంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ ఇంధన ఆధారిత రైలును పట్టాలెక్కించేందుకు సిద్ధమైంది. హర్యానాలోని జింద్ రైల్వే స్టేషన్ వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ జూలై 17వ తేదీన శుక్రవారం ఈ ప్రతిష్టాత్మక రైలుకు పచ్చజెండా ఊపి, జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీతో జర్మనీ, జపాన్, చైనా వంటి అగ్రదేశాల సరసన భారత్ చేరబోతోంది.
ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న వాంగ్చుక్ నిరాహారదీక్ష
పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ రెండు వారాలుగాపైగా ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు. ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో గత నెలాఖరులో దీక్ష ప్రారంభించగా ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోంది.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,
15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.