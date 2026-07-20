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  4. CM Revanth to Visit Kodangal on July 21, 22
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (18:04 IST)

జూలై 21, 22 తేదీల్లో వికారాబాద్‌లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (18:04 IST)
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వికారాబాద్ జిల్లాలోని తన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమైన కొడంగల్‌లో జరుగుతున్న ఎడ్యుకేషన్ హబ్ నిర్మాణం, ఇతర అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించేందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జూలై 21, 22 తేదీల్లో అక్కడ పర్యటించనున్నారు. జూలై 21 సాయంత్రం హకీంపేట గ్రామంలోని ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పనులను పరిశీలించిన అనంతరం, నియోజకవర్గంలోని అన్ని అభివృద్ధి పనులపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఆ రాత్రి ముఖ్యమంత్రి కొడంగల్‌లోనే బస చేస్తారు.
 
హైదరాబాద్‌కు తిరిగి వచ్చే ముందు, జూలై 22 ఉదయం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన స్థానిక నాయకులు, బూత్ స్థాయి ఏజెంట్లతో ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ అంశంపై ఆయన సమావేశం నిర్వహిస్తారని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది. కొడంగల్ ప్రాంతం విద్య, పరిశ్రమలకు ప్రధాన కేంద్రంగా (హబ్‌గా) ఎదుగుతుందని మే 8న రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 
 
ఒకప్పుడు వెనుకబడిన ప్రాంతంగా ఉన్న కొడంగల్‌లో వైద్య, ఇంజనీరింగ్, నర్సింగ్, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలు, అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ సైనిక్ స్కూల్ వంటి అనేక విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ విద్యా కేంద్రం అభివృద్ధి ప్రక్రియ ఏడాదిన్నరలో పూర్తవుతుందని ఆయన చెప్పారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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