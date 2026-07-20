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  4. Donkeys, Frogs Tie The Knot As Seema Prays For Rain
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (17:51 IST)

Donkeys, Frogs: సీమలో వర్షాల్లేవు.. గాడిదలు, కప్పలకు వివాహాలు

Donkeys, Frogs
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (17:51 IST)
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Donkeys, Frogs
నైరుతి రుతుపవనాలు ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలను కురిపించకపోవడంతో, కరువు పీడిత రాయలసీమ ప్రాంతంలోని గ్రామాలు వరుణ దేవుడిని ప్రసన్నం చేసుకుని పంటలు, పశువులను కాపాడుకునేందుకు శతాబ్దాల నాటి ఆచారాలను మళ్లీ ఆశ్రయిస్తున్నాయి. గాడిదలు, కప్పలకు వివాహాలు జరపడం నుండి ఎద్దుల ఊరేగింపులు, ప్రత్యేక ప్రార్థనల వరకు రకరకాల పద్ధతులను ప్రజలు పాటిస్తున్నారు. తరతరాలుగా కరువు పరిస్థితులతో సహజీవనం చేస్తున్న ఈ ప్రాంత ప్రజలకు, ఈ సంప్రదాయాలు కేవలం విశ్వాసానికి సంబంధించినవి మాత్రమే కాదు. 
 
ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత క్లిష్టమైన వ్యవసాయ పరిస్థితులు నెలకొన్న ఈ సమయంలో, ఇవి వారికి ఆశాకిరణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్ కీలక దశలో ఉన్నప్పటికీ వాతావరణం తీవ్రమైన వేసవిని తలపిస్తుండటంతో, గ్రామస్తులు తరతరాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయ పద్ధతులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. 
 
ఈ ఆచారాలు కేవలం దైవ ప్రార్థన కోసమే కాకుండా, సుదీర్ఘ వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ధైర్యంగా నిలబడేందుకు కూడా తోడ్పడతాయని చాలామంది నమ్ముతారు. వీటిలో గాడిదలు, కప్పల మధ్య జరిపే సంప్రదాయ వివాహాలు అత్యంత ఆసక్తికరమైనవి. 
 
తాజాగా కల్యాణదుర్గం మండలం బోరంపల్లి గ్రామంలో, పిల్లల నేతృత్వంలో జరిగిన ఊరేగింపుతో గ్రామస్తులు రెండు కప్పల మధ్య ప్రతీకాత్మక వివాహాన్ని నిర్వహించారు. అలాగే కుర్లపల్లి గ్రామంలో, స్థానికులు రెండు గాడిదల వివాహాన్ని సంప్రదాయ ప్రకారం జరిపారు. అనంతరం ఆ జంతువులపై నీళ్లు పోస్తూ గ్రామంలో ఊరేగింపు నిర్వహించారు. 
 
బోద్రాయి అని స్థానికంగా పిలువబడే మరో ఆచారంలో, పూలతో అలంకరించిన ఎద్దులను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి, గ్రామం ప్రవేశద్వారాల వద్ద వాటిపై నీళ్లు చల్లుతారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని మడకశిర ప్రాంతంలో ఈ ఆచారం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. 
 
అలాగే, కరువు నివారణ ఆచారాలలో భాగంగా, విరిగిపోయిన లేదా పాడైన గృహోపకరణాలను సేకరించి పొరుగు గ్రామాల శివార్లలో పారవేసే 'కరువు రాళ్లు' అనే సంప్రదాయాన్ని కళ్యాణదుర్గం, మడకశిర ప్రాంతాల ప్రజలు పాటిస్తున్నారు. నదీ తీరాలు, సాగునీటి చెరువుల సమీపంలో ఎక్కువగా ఉండే గంగమ్మ తల్లి ఆలయాలలో కూడా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. 
 
సంప్రదాయ పూజల అనంతరం, ఆ ప్రాంతంలో వర్షాలు కురిపించి అనుగ్రహించమని అమ్మవారిని వేడుకుంటూ భక్తులు తమ నోళ్లపై లయబద్ధంగా చరుస్తూ పెద్దగా అరుస్తుంటారు. తరచుగా కరువు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే ప్రజలకు ఈ శతాబ్దాల నాటి ఆచారాలు ఎంతో మానసిక బలాన్ని ఇస్తున్నాయని, సుదీర్ఘమైన కష్టకాలంలోనూ వారిలో ఆశను చిగురింపజేస్తున్నాయని స్థానిక పెద్దలు పేర్కొంటున్నారు. 
 
గత 145 ఏళ్లలో దాదాపు 72 ఏళ్లు రాయలసీమ తీవ్ర కరువును ఎదుర్కొన్నట్లు అధికారిక రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతం నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడి ఉండటంతో, వర్షపాతంలో వచ్చే హెచ్చుతగ్గుల వల్ల వ్యవసాయం తీవ్ర అనిశ్చితికి గురవుతోంది. 
 
ఈ ఏడాది 338.4 మి.మీ సాధారణ వర్షపాతం నమోదైనప్పటికీ, రుతుపవనాలు బలహీనంగా ఉండటంతో విస్తారమైన వ్యవసాయ భూములు ఎండిపోయాయి. ఒక్క అనంతపురం జిల్లాలోనే, సకాలంలో కురిసే రుతుపవన వర్షాలపై ఆధారపడి సాగుచేసే ఏడు లక్షల హెక్టార్లకు పైగా మెట్ట భూములు ఉన్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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